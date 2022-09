Analyse zu den Unruhen in Nahost Gescheiterter Staat: Der Irak geht einer Zukunft voller Gewalt entgegen Im Irak liefern sich der einflussreiche Prediger Muktada al-Sadr und seine Kontrahenten seit Monaten einen Machtkampf. Jetzt kommt es sogar zu Gefechten mit Toten und Verletzten. Es dürfte nur ein Vorgeschmack sein. Thomas Seibert, Istanbul Drucken Teilen

Schiitische Kämpfer in Bagdad: Der Irak versinkt in einer Welle der Gewalt. Ahmed Jalil / EPA

Im Juni 2004, ein Jahr nach der US-Invasion im Irak und dem Sturz von Diktator Saddam Hussein, wähnte sich George W. Bush am Ziel. «Das irakische Volk hat sein Land zurück», verkündete der damalige Präsident. Saddam war in Gefangenschaft, sein Regime und seine Armee waren aufgelöst. Nun werde der Irak zu einem demokratischen Vorbild im Nahen Osten, glaubte die Bush-Regierung. Doch der Traum wurde zu einem Alptraum, der bis heute andauert.

Zuerst brach ein jahrelanger Bürgerkrieg zwischen Sunniten und Schiiten aus, der hunderttausende Menschen das Leben kostete. Dann fiel der Islamische Staat (IS) im Westen des Irak ein. Heute beherrscht die Gewalt zwischen rivalisierenden schiitischen Gruppen das Land: Truppen des Predigers Moktada al-Sadr kämpfen gegen Iran-treue Milizen.

Die Folge sind militärische Eskalationen wie in den vergangenen Tagen. Trotz des Ölreichtums des Landes leben zehn von 40 Millionen Irakern in Armut. Die Infrastruktur ist marode, für Reparaturen ist kein Geld da. Die grassierende Korruption hat den Staat seit dem Sturz von Saddam mindestens 150 Milliarden Dollar gekostet.

Bush hatte keinen Plan zum Wiederaufbau des Landes

Ein neuer Bürgerkrieg und eine Spaltung des Landes sind heute wahrscheinlicher als eine Lösung der Probleme, von denen etliche vermeidbar gewesen wären. Weil Bush nur darauf aus war, Saddams Herrschaft zu zerstören, aber keinen Plan zum Wiederaufbau mitbrachte, entstand ein Machtvakuum, das von Milizen und dem mächtigen Nachbarn Iran gefüllt wurde.

Die iranische Regierung strebt nicht nur deshalb nach Einfluss im Irak, weil sie ihre Macht in der Region ausbauen will. Auch die Geschichte spielt eine Rolle. Im Iran ist die Erinnerung an den irakischen Angriffskrieg von 1980 bis 1988 noch wach – damals starben rund eine halbe Million Iraner. Teheran will sicherstellen, dass vom Irak nie wieder eine Gefahr ausgeht. Auch ist die iranische Einmischung dem Irak manchmal eine willkommene Hilfe.

Nach den Erfolgen des IS ab 2014 hatten pro-iranische Milizen einen grossen Anteil daran, dass die Extremisten wieder aus dem Land gedrängt werden konnten. Heute gehören pro-iranische Kämpfer offiziell zu den staatlichen irakischen Streitkräften, doch ihre Loyalität gilt Teheran, nicht Bagdad: In den vergangenen Tagen lieferten sie sich Feuergefechte mit Sadrs Miliz, Dutzende Menschen starben. Gleichzeitig bröckelt der staatliche Zusammenhalt.

Die Terrormiliz IS ist immernoch gefährlich

Die Kurden im Nordirak konnten vor fünf Jahren nur mit Waffengewalt davon abgehalten werden, sich vom Rest des Landes abzuspalten. Der nördliche Nachbar Türkei schickt regelmässig Truppen in den Irak, um die türkisch-kurdische PKK zu bekämpfen, die dort ihr Hauptquartier hat. Der IS bleibt gefährlich. Während Sadrs Kämpfer und pro-iranische Milizen in Bagdad aufeinander schossen, griff der IS im nordirakischen Mossul an.

Vor drei Jahren hatten die Iraker die Nase voll: Hunderttausende gingen auf die Strasse, um politische Reformen zu fordern, und setzten Neuwahlen 2021 durch. Sadrs Gruppe wurde stärkste politische Kraft, scheiterte aber mit der Regierungsbildung. Jetzt fordert er wieder Neuwahlen. Dass dies viel bringen würde, ist unwahrscheinlich. Das nach Saddams Sturz errichtete System, das auf Machtteilung zwischen Schiiten, Sunniten und Kurden basiert, begünstigt die Korruption, statt Probleme zu lösen.

Die inner-schiitischen Spannungen zwischen Sadr und dem Iran sind zum entscheidenden Faktor geworden. Pro-iranische Parteien verlieren zwar an Rückhalt, doch der Iran ist entschlossen, keine anti-iranische Regierung in Bagdad an die Macht kommen zu lassen – egal wie die Wahlen ausgehen. Sadr ist ebenso entschlossen, kein pro-iranisches Kabinett zuzulassen.

Beide Seiten können Zehntausende bewaffnete Männer mobilisieren. Die Gewalt in Bagdad in den vergangenen Tagen könnte ein Vorbote künftiger Auseinandersetzungen gewesen sein.