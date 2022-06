Analyse «Documenta»-Debakel: Dieser Kasseler-Spiess schwimmt in brauner Brühe Die wichtigste Weltkunstausstellung hat sich durch ihren geschichtsblinden Antisemitismus selbst ruiniert. Die Verantwortlichen müssen zurücktreten.

Erst sollte es bloss verhüllt werden, nun wurde das Bild aus der Ausstellung ganz entfernt. Der Banner «"People's Justice» aus Indonesien bedient sich des antisemitischen Bildvokabulars. Wer verantwortet den Skandal? PD

Der orthodoxe Jude hat blutrote Augen, bleckt sein Wolfsgebiss und trägt auf dem Schädel eine Mütze mit SS-Runen. Für alle sichtbar ragt die Figur auf dem 9 mal 12 Meter grossen Schlachtengemälde in der «Documenta»-Stadt Kassel. Autor des Machwerks ist das indonesische Künstlerkollektiv Taring Padi; Absicht der Autoren sei eine kritische Abrechnung mit der indonesischen Militärdiktatur.

So verlautbart die in Erklärungszwang geratene Geschäftsleiterin der Documenta, Sabine Schormann. Und fügt an: «Da uns versichert wurde, dass die antisemitische Lesart nicht intendiert war, sondern die Symbolik im indonesischen Kontext zu verstehen war, dies aber in Deutschland an die Grenze des Darstellbaren kommt, sehen wir das nicht als Abschlussstatement, sondern als Ausgangspunkt für eine weitere Diskussion.»

"Propaganda im Goebbels-Stil", zürnt der Botschafter Israels

Reden kostet nichts, stimmt. Aber Ignoranz kostet und in diesem Fall kostet sie den Ruf der wichtigsten zeitgenössischen Weltkunstschau. Das Monsterbanner «People’s Justice» wurde vorgestern noch schamvoll verhüllt; gestern und nach Protesten selbst der Kulturstaatsministerin Claudia Roth wurde es endlich entfernt. Der israelische Botschafter in Deutschland spricht von «Propaganda im Goebbels-Stil». Was in Kassel vor sich geht, ist längst keine Stilfrage mehr. Es ist ein Anschauungsbeispiel von Überheblichkeit sogenannt politisch motivierter Kunstschaffender und deren Leitungsorgane. Denn, worüber und zu welchem Zweck soll jetzt noch diskutiert werden? Die inkriminierte Leinwand, deren Gift mittlerweile auch in den Spalten der «New York Times» abregnet, lässt keinen Diskussionsspielraum zu. Es gilt unabhängig von Kontext und Kulturraum: Die indonesische Protest-Leinwand ist blanker, blutiger, brutaler Antisemitismus.

In Kassel ist das visionärste Projekt des Kunstjahres 2022, die Weltkunstausstellung Documenta, mit offenem Visier in die Mauer der Ignoranz geknallt. Dabei waren die Erwartungen dieses Jahr besonders hoch. Erstmals wurde ein Kuratoren-Team ermächtigt, die Inhalte zu bestimmen, Ruangrupa aus Indonesien. Diese reichten die Verantwortung weiter an wieder andere Kollektive des globalen Südens, künstlerische Position nach Kassel zu bringen. Ihr gemeinsames Interesse: der Postkolonialismus. So weit, so basisdemokratisch.

Und so bemerkenswert. Die Kommunikationsfehler der verantwortlichen Geschäftsführung und der Kuratoren sind beispiellos. Man hat es nicht gewollt, man hat es nicht gewusst? Antisemitismus dort, Heuchelei hier. Und die Frage steht im Raum: Wer ist zur Rechenschaft zu ziehen für die 43 Millionen Euro, die an öffentlichen Geldern für die Documenta flossen? Die deutsche Geschäftsleitung wäscht ihre Hände in Unschuld, das von ihr mit (blindem) Vertrauen ermächtigte indonesische Kuratoren-Team genauso.

Eine Entgleisung nach Fahrplan

Doch mit der Entgleisung war zu rechnen, und dieser Umstand generiert den übelsten Mundgeruch in der Sache, der via Kassel auch die Schweiz – und die hiesige Kunstwelt – erreicht: Bereits Anfang des Jahres wurde debattiert, wieso keine Kunstschaffenden aus Israel eingeladen seien. Weil die Kuratoren keine Quote zu erfüllen hätten, war die Antwort. Bald darauf erhärtete sich der Verdacht, dass diese Documenta tatsächlich israelfeindlichen Netzwerken angehört: Ein Documenta-Beiratsmitglied macht seit 10 Jahren mit expliziten Anti-Israel-Boykottaufrufen schlecht von sich reden.

Die Judenfratze als Ausgangspunkt für «weitere Diskussionen», wer solches fordert, leidet an Geschichtsblindheit. Der Preis dafür ist klar: Die Geschäftsführung muss den Posten räumen, und die indonesische Künstlergruppe, die vorbereitenderweise bereits seit zwei Jahren in Kassel weilt, soll Nachhilfe in deutscher Geschichte erhalten. Auf dem Index der antisemitischen Einstellungen der Länder der Welt rangiert Deutschland mit 27 Prozent. In Indonesien sollen es gar 47 Prozent sein.