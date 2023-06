Am Rand des Bürgerkriegs Prigoschins bewaffneter Aufstand in Russland: Was wir bis jetzt wissen - und was nicht In Russland ist die Situation zwischen den militärischen Lagern eskaliert. Die Wagner-Söldner unter Jewgeni Prigoschin suchen den offenen Machtkampf mit den Militärs unter Verteidiungsminister Sergei Schoigu. Die wichtigsten Fragen - und Antworten.

Am Freitag hatte Wagner-Chef in einem seiner berüchtigten Telegram-Videos die offiziellen Begründungen des Kremls für den Krieg in der Ukraine verworfen.

Entgegen der russischen Propaganda-Behauptung sei vor Kriegsbeginn im Februar 2022 Russland überhaupt nicht durch die Ukraine gefährdet gewesen, sagte er in einem Video. Die angeblich «wahnsinnige Aggression» vonseiten Kiews und der Nato habe es so nie gegeben. Ausserdem hätten sich russische und prorussische Oligarchen Vorteile von dem Krieg erhofft, sagte Prigoschin.

Wagner-Cherf Jewgeni Prigoschin geht auf Totalkonfrontation mit der Militärführung. Keystone

Allein mit diesen Aussagen musste Prigoschin eine Reaktion provozieren. Es ist indirekt auch ein Angriff auf Präsident Wladimir Putin, auch wenn er diesem attestierte, über die Vorgänge in der Ukraine von seinen Militärs nicht richtig informiert zu weden.

Stunden später behauptete Prigoschin, dass Verteidigungsminister Schoigu Wagner-Lager im Hinterland angegriffen habe. Das lasse er sich nicht bieten. Er sprach von einem «Marsch der Gerechtigkeit». Er wolle Verteidigungsminister Schoigu und Generalstabschef Gerrassimow «zur Rede stellen». Daraufhin will er sich in die Südwestrussische Stadt Rostow aufgemacht haben, wo er Schoigu vermutet. Rostow ist militärischer Mittelpunkt der russischen Armee in Südwestrussland. Prigoschin hat nach eigenen Angaben 25'000 Soldaten unter Waffen.

Dass Schoigu vor einigen Tagen verlangt hat, dass sich alle privaten militärischen Kräfte - Wagnersöldner sind nicht die einzige Privatarmee - dem Verteidigungsministerium unterstellen, könnte den Stein ins Rollen gebracht haben. Prigoschin zumindest hatte dies abgelehnt und seine Unabhängigkeit verteidigt.

Verteidigungsminister Schoigu und Generalstabschef Gerassimow - beide werden von Prigoschin leidenschaftlich gehasst. Keystone

Das ist nicht so klar. Klar ist, der Machtkampf in den militärischen Lagern ist eskaliert. Prigoschin hat sich nie zurückgehalten mit Kritik an der militären Führung. Dass er die meisten Generäle für Dummköpfe hält, daraus machte er nie ein Hehl. Besonders an Verteidigungsminister Schoigu arbeitet er sich ab. Offenbar will Prigoschin den Oberbefehl über die russischen Truppen in der Ukraine.

Wagner-Chef Prigoschin während seiner Attacke auf Telegram. Keystone

Nein. Prigoschin hat eigene Vorstellungen, wie der Krieg in der Ukraine zu verlaufen hat. Dass er diesen für richtig hält, das hat er nie bestritten. Auch nicht, dass ein Sieg über die Ukraine das Ende der Kampfhandlungen darstellen würde. Ein Angriff auf andere Länder scheint in einem solchen Falle möglich.

Der Kreml scheint mit Prigoschin gebrochen zu haben. Ob das auch Präsident Putin getan hat, ist noch nicht so klar.

Klar ist, dass russische Strafverfolgungsbehörden am Freitagabend Ermittlungen gegen Prigoschin wegen versuchten bewaffneten Aufstands eingeleitet haben. Präsident Putin sei informiert. Das Verteidigungsministerium forderte Wagner-Söldner auf, in ihre Lager zurückzukehren und Prigoschin zu verhaften.

Der russische Söldnerchef Jewgeni Prigoschin hat mit seiner Truppe Wagner nach eigenen Angaben wichtige militärische Objekte in Rostow am Don im Süden Russlands besetzt. «Unter unserer Kontrolle befinden sich Militärobjekte Rostows, darunter auch der Flugplatz», sagte Prigoschin in einem am Samstagmorgen veröffentlichten Video.

Er behauptete, in der Stadt in der Grenzregion zur Ukraine kontrollierten seine Kämpfer auch das Hauptquartier der russischen Armee für den Süden des Landes. Unabhängig überprüfen liess sich das zunächst nicht. Eine Stellungnahme des russischen Verteidigungsministerium gab es nicht dazu.

Prigoschin soll in Rostow Gespräche mit dem Stv. Verteidigungsminister Junus-bek Jewkurow führen und das Komando über dir russischen Truppen in der Ukraine fordern.

In Moskau und andernorts wurden die Sicherheitsvorkehrungen erhöht, Sicherheitskräfte wurden alarmiert und aufgefahren, Strassensperren eingeführt.

Gepanzertes Fahrzeug in den Strassen Moskaus. Keystone

Bis Samstagmorgen hat Wladimir Putin offiziell geschwiegen. Demnächst will er sich öffentlich melden, so sein Sprecher Dmitri Peskow.

Für die Ukraine könnten die Vorgänge in Russland ein «Geschenk» sein. Sind die Russen mit sich selbst beschäftigt, könnte das ihre Kampfkraft an der Front schwächen. Das ukrainische Verteidigungsministerium tweetete am Freitagabend: «We are watching.» Frei übersetzt: «Wir verfolgen die Entwicklung in Russland.»

We are watching. — Defense of Ukraine (@DefenceU) June 23, 2023

Nutzt die Ukraine ihre Chance? Das russische Verteidigungsministerium meldete in der Nacht, die Ukraine ziehe neue Einheiten bei Bachmut zusammen, um den Angriff zu verstärken. Bestätigt ist das nicht. Auch der General Surovikin und Generalleutnant Alekseev forderten Prigoschin in Videos auf, die Situation nicht zu verschlimmern und mit ihre Verhalten nicht dem Feinde - also der Ukraine - in die Hände zu spielen.

Von US-Präsident Joe Biden ist überliefert, dass er über die Vorgänge in Russland informiert sei. Er wolle sich aber erst melden, wenn die USA wüssten, was sich genau zutrage.

Von der Nato ist noch keine Stellungnahme bekannt.

Mit Material der DPA