Afghanistan Taliban gratulieren zum Tag der Pressefreiheit - und ernten Kritik Die islamistischen Machthaber behaupteten, die Medien in Afghanistan könnten frei agieren. Doch das Gegenteil ist der Fall.

Talibansprecher Sabiullah Mudschahid, hier auf einem Bild vom März diesen Jahres, gratulierte den afghanischen Medien zum Welttag der Pressefreiheit. Keystone

Die militant-islamistischen Taliban haben den Medien in Afghanistan anlässlich des Welttags der Pressefreiheit gratuliert - und prompt Kritik geerntet. «Die Landesmedien dürfen und können im Rahmen der Gesetze frei agieren», teilte Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid am Dienstag mit. In den sozialen Netzwerken gab es jedoch Kritik. So wurden die Taliban, die seit August 2021 wieder in Afghanistan herrschen, auf ihren harten Kurs bei der Medienkontrolle und Einschränkungen der Pressefreiheit hingewiesen. Mudschahid wies die Kritik zurück.

In einem am Dienstag veröffentlichen Bericht der Organisation Reporter ohne Grenzen stürzte das Land auf einem Ranking der Pressefreiheit auf Platz 156 von 180. Demnach seien Arbeitsumstände für Redaktionen enorm erschwert. Es herrsche Zensur, viele Journalistinnen und Journalisten seien zur Zielscheibe von Gewalt und Einschüchterung geworden.

Hunderte Redaktionen geschlossen, tausende Journalisten arbeitslos

Der Sondergesandte der Bundesregierung für Afghanistan und Pakistan, Jasper Wieck, schrieb auf Twitter: «Die Belästigung von Journalisten, die Verweigerung der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und die Beschränkungen für nationale und internationale Medien müssen aufhören!»

Die Medienlandschaft Afghanistans, immer angepriesen als eine der grossen Errungenschaften nach der internationalen Militärintervention, hat sich nach der Machtübernahme dramatisch verändert. Hunderte Redaktionen oder Radiostationen haben der Internationalen Journalisten-Föderation zufolge ihre Arbeit eingestellt, mehr als 2000 Medienschaffende ihren Job verloren. Die Taliban sehen dahinter alleine wirtschaftliche Gründe. (dpa)