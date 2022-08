Afghanistan Er war der Kopf hinter den Anschlägen vom 11. September: Die USA töten Al-Kaida-Chef Ayman al-Sawahiri Der US-Geheimdienst CIA hat mit einem gezielten Drohnenangriff den Anführer des Terrornetzwerks Al-Kaida getötet. Wie es dazu kam - und was sein Tod für die Welt bedeutet.

Ayman al-Sawahiri bei einem seiner wenigen Auftritte 2006 in Islamabad: Die USA haben den Nachfolger bin Ladens per Drohne getötet. Bangash / AP

Die Amerikaner waren über den Tagesablauf von Ayman al-Sawahiri bestens informiert: Wie jeden Morgen hatte der Nachfolger von Osama Bin-Laden auch an dem für ihn so schicksalhaften Dienstag sein Morgengebet verrichtet und sich dann auf den Balkon seines Hauses im zentralen Shirpur-Bezirk von Kabul begeben, um ein Glas Tee zu trinken. Die Kampfdrohne, die den 71 Jahre alten Ägypter um 6.18 Uhr Ortszeit nach Berichten von Augenzeugen «in Stücke riss», hatte den Beinamen «Reaper», zu Deutsch Sensenmann.

US-Präsident Joe Biden Jim Watson / Pool / EPA

Die gezielte Tötung des Terrorchefs pries US-Präsident Joe Biden auf seinem Balkon im Weissen Haus als einen «Akt der Gerechtigkeit».

Zuletzt rief er zu Angriffen auf den Westen auf

Seine letzte Botschaft hatte der «Hakim» (Doktor), wie seine Anhänger den 1951 in Kairo geborenen Augenarzt nannten, anlässlich des 20. Jahrestages der Terroranschläge vom 11. September ins Netz gestellt. Der uncharismatische Terroristenführer hatte darin zu fortgesetzten Angriffen auf die westlichen Staaten und ihre Verbündeten im Nahen Osten aufgerufen. Sawahiri gilt als die zentrale Figur hinter den Anschlägen vom 11. September mit knapp 3000 Toten.

Es gibt eine Videoaufnahme, auf in der sich Bin Laden und sein damaliger Stellvertreter im afghanischen Höhlenkomplex von Tora Bora das Zusammenbrechen der Zwillingstürme betrachten, und sich dabei bestens amüsieren. «Dass wir einen derartigen Erfolg haben würden, konnte nicht erwartet werden», sagte Sawahiri damals seinem Chef, der daraufhin mit verklärter Miene den Allmächtigen pries.

Ayman Al-Sawahiri (l) mit seinem damaligen Chef Osama bin Laden. Nach dessen Tötung durch die USA 2012 übernahm Sawahiri die Spitze des Terrornetzwerks Al-Kaida. Tel / AP

Auch an der Vorbereitung der simultanen Terroranschläge auf die US-Botschaften in Nairobi und Daressalam am 7. August 1988, bei denen fast 250 Menschen getötet wurden, war Ayman al-Sawahiri federführend beteiligt gewesen.

Betrachtet man sich seinen Lebenslauf, deutete zunächst nur wenig auf eine Karriere als Terrorist und Hassprediger hin: Sawahiri stammt auf einer berühmten Kairoer Familie. Sein Grossvater war der Grossimam der berühmten al-Azhar-Moschee, sein Onkel der erste Generalsekretär der Arabischen Liga. Sein Vater Mohammed unterrichtete für pharmakologischen Fakultät der Universität Kairo.

Auch Ayman, der früh mit der in Ägypten verbotenen Muslimbruderschaft sympathisierte, war zunächst als Arzt in einem Armenviertel von Kairo tätig. Seine Radikalisierung erfolgte nach dem Attentat auf den ägyptischen Staatschef Anwar al-Sadat im Oktober 1981. Sawahiri wurde damals als mutmasslicher Helfershelfer verhaftet und im Gefängnis über Jahre gefoltert und geschlagen. «Diese Erfahrung machte ihn zu einem fanatischen und gewalttätigen Extremisten», urteilt die katarische Fernsehstation Al-Dschasira, die sowohl Bin Laden als auch al-Sawahiri mehrfach interviewte.

Die Taliban hiessen die Al-Kaida willkommen

Nach der Eroberung von Kabul Mitte der 90er Jahre hatten die Taliban der Führung der Al-Kaida gestattet, ihr Hauptquartier nach Afghanistan zu verlegen. Es war das militante Haqqani-Netzwerk, das auch heute noch die Führung der Taliban dominiert, das sich für ein «strategisches Bündnis» mit der panarabischen Terrororganisation eingesetzt hatte – und zuletzt dem offenbar schwer kranken Sawahiri eine Wohnung in Kabul besorgt haben soll.

Der Bin Laden-Nachfolger war bereits im Januar 2006 das Ziel eines amerikanischen Drohnenangriffs gewesen. Er überlebte – und schwor zwei Monate später in einem Video, dass weder der damalige US-Präsident George W. Bush noch «alle Mächte der Welt», seinen «Tod auch nur eine Sekunde näher» bringen könnten.

So dauerte es mehr als 18 Jahre, bis Ayman al-Sawahiri das Zeitliche segnete. «Seine Tötung war ein symbolischer Akt», urteilt der Nahostexperte Andreas Böhm vom anthropologischen Institut der Universität St.Gallen. Und weiter:

«Es ist höchst unwahrscheinlich, dass die USA mit dem Drohnenangriff eine bestimmte Wirkung erzielten wollten oder gar einen neuen Terroranschlag von Al-Kaida verhindern wollten.»

Die Terrororganisation hatte in den letzten Jahren viele Anhänger an den sogenannten «Islamischen Staat verloren. Die mit Al-Kaida konkurrierende Extremistengruppe, sagt der in Hamburg lebende Bin Laden Biograf Behnam T. Said, sei inzwischen weitaus effektiver und schaffe es, ihre entsetzlichen Terroranschläge, «plakativer zu vermarkten».