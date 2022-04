Äthiopien Mord, Folter und Vergewaltigungen in Tigray: Kriegsverbrechen im Land des Friedensnobelpreisträgers Seit rund zwei Jahren herrscht in Tigray Krieg. In der umkämpften Region in Äthiopien begehen Sicherheitskräfte immer wieder Gräueltaten. Aktivisten erheben nun Vorwürfe.

Menschen in Tigray auf dem Weg zu einer Essens-Verteilung - in ihrer Region spielt sich grausames ab, wie ein neuer Menschenrechtsbericht enthüllt. Ben Curtis / AP

«Die Tigrayer sterben nicht so einfach, schiesst nochmal», ruft der Milizenführer. Und seine Schergen feuern in die Menge. Am Ende des Massakers am Tekezefluss bleibt nur ein Leichenberg, an die 60 unbewaffnete Zivilisten. Diese und ähnliche Gräueltaten tragen sich seit zwei Jahren im Norden Äthiopiens zu, wie Amnesty International und Human Rights Watch (HRW) am Mittwoch mitteilten. In einem gemeinsamen Untersuchungsbericht erheben die Menschenrechtler schwere Vorwürfe gegen die Regierung und deren Verbündete.

Seit über einem Jahr führt die Regierung von Ministerpräsident Abiy Ahmed Krieg gegen die separatistischen Rebellen im Norden. Afrikas zweitbevölkerungsreichstes Land ist in ethnische Regionalverwaltungen mit eigenem Militär aufgespalten. Eine dieser Regionalbehörden, die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF), bekämpft Abiys Regierung, weil sie ihm Unterdrückung vorwirft. Eine andere unterstützt die blutige Rache der nationalen Streitkräfte – so die Anschuldigung der Aktivisten.

Kriegsverbrechen auch von Soldaten aus Eritrea

«Seit November 2020 führen Amharische Behörden und Sicherheitskräfte eine unbarmherzige Kampagne von ethnischen Säuberungen durch, um Tigrayer aus ihren Häusern zu vertreiben», so HRW-Direktor Kenneth Roth. Dem Regierungschef werfen die Menschenrechtler vor, Massenhinrichtungen, Vergewaltigung und Folter zu verbergen. Internationale Beobachter wurden aus dem Kriegsgebiet verbannt.

2019 erhielt Abiy Ahmed den Friedensnobelpreis. Er hatte Frieden mit dem Nachbarland Eritrea geschlossen. Inzwischen kämpft der ehemalige Erzfeind an seiner Seite. Auch an den «Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit» in West-Tigray sollen eritreische Truppen beteiligt gewesen sein. So habe Äthiopiens Armee, gemeinsam mit ihren Verbündeten, kurz nach der Einnahme der Region eine «ethnische Säuberungskampagne» gestartet, klagen Amnesty und HRW. Tigrayer seien in überfüllte Gefängnisse gesteckt worden, wo sie an Nahrungs- und Medikamentenentzug starben. Tigrayerinnen vergewaltigten sie unter dem Motiv, vor der Vertreibung noch ihr «Blut zu veredeln».

Zehntausende Tote befürchtet

Schon vor der Anklage durch die Aktivisten warf die UNO allen beteiligten Konfliktparteien Menschenrechtsverbrechen vor. Die International Crisis Group schätzt, dass bisher «Zehntausende» starben. Jetzt fordern HRW und Amnesty die Freilassung politischer Gefangener, die Untersuchung der Gräuel und die Anklage der Täter. Ausserdem müsse jegliches Abkommen zwischen den Kriegsgegnern eine internationale Friedenstruppe für Tigray miteinbeziehen, angeführt von der Afrikanischen Union.