Zwölf dicke Braunbären gehen in Alaska ins Rennen um den Sieg in der «Fat Bear Week». Während einer Woche können Fans weltweit für ihren Liebling abstimmen und den Tieren via Webcam beim Fressen zuschauen. Macht schlussendlich «Jumbo Jet» mit seinen über 600 Kilogramm das Rennen? Oder doch eher Otis, der seit 2016 schon dreimal den Titel geholt und liebevoll «Patriarch Dickwanst» genannt wird?