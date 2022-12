70. Thronjubiläum Die Briten zelebrieren die Queen – wie und wann Sie am besten mitfeiern können Es soll das Fest der Feste werden: Mit einer grossen Parade geht es los, am Abend brennt wortwörtlich der Baum. In Grossbritannien beginnt der viertägige Ausnahmezustand.

Riesenandrang auf der Mall, der Prachtstrasse zum Buckingham Palast in London. Hier wird an diesem Donnerstag die grosse Parade «Trooping the Colour» stattfinden. Alberto Pezzali / AP

Für Sally ist es schon das vierte Mal, aber sie ist sicher: in diesem Jahr wird es ganz besonders. «So etwas werden wir nie wieder erleben», sagt sie. Deshalb hat die rothaarige Engländerin die Union-Jack-Leggings übergestreift, hat sich ihr Krönchen aufgesetzt, Freundin Jane und zwei Klappstühle eingepackt und sich an den Rand der Londoner «Mall» gesetzt.

Sally (l) und ihre Freundin Jane: Sie haben sich die besten Plätze für die Parade gesichert - und machen dafür die Nacht durch. fho

An der Prachtstrasse vor dem Buckingham Palace warten die beiden nun auf die grosse Parade zu Ehren der Queen und ihrem 70. Thronjubiläum. An diesem Donnerstag werden Zehntausende am Strassenrand stehen und jubeln. Um dann ganz vorne mit dabei zu sein, haben es sich Sally und Jane schon am Mittwochnachmittag dort bequem gemacht.

Warmtrinken für die Queen

«Wir haben Decken dabei, Gin und Kaffee», sagt Sally. Bei den Hochzeiten von Meghan und Harry auch von William und Kate habe sie schon auf dem Klappstuhl durchgemacht, genau wie vor zehn Jahren, beim «Diamantenjubiläum» von Elizabeth II. Aber eben: Das «Platinjubiläum», sind die beiden sicher, übertrifft alles bisher dagewesene.

Palettenweise steht das Bier parat: In jedem Fass warten 50 Liter Lager darauf, gezapft zu werden. fho

Der Rest der Insel sieht das ähnlich - wenn auch nicht mit dem selben Ehrgeiz wie die beiden Damen. Vier Tage haben die Briten frei bekommen, von Donnerstag bis Sonntag. Und es wird gefeiert: Nicht nur im und am Buckingham Palace in London, sondern in jeder Nachbarschaft im Land. Die britische Regierung hat eigens eine Checkliste herausgegeben, wie man ein privates Fest zu Ehren der Queen richtig organisiert. Speziell für Freunde und Nachbarn seien diese «Strassenfeste» gedacht. Und so werden an diesem Donnerstag Millionen Briten auf ihre Monarchin anstossen.

Am Donnerstagabend brennt der Baum – wortwörtlich

Verfolgen lässt sich das Spektakel freilich auch aus der Schweiz heraus. Die grosse Parade auf der Mall wird ab 11 Uhr auf der Homepage dieser Zeitung zu sehen sein. 1200 Soldaten werden an Sally und Jane vorbei stolzieren, dazu 240 Pferde und jede Menge Militärmusik. Einen beeindruckenden Überflug soll es geben - und dann werden sie winken, die Royals, vom Balkon, fürs Volk.

Queen-Doppelgängerin auf der Mall. Tolga Akmen / EPA

Wer ganz stilecht mitfeiern will, dem sei die offizielle Jubiläums-Website ans Herz gelegt: www.platinumjubilee.gov.uk. Queen-Kronen zum ausdrucken, ausschneiden und aufsetzen oder Rezepten zum nachkochen - an alles wurde gedacht.

Gefeiert wird bis Sonntag. Die vier Tage sind so etwas wie die offizielle Liebeserklärung der Briten an ihre Königin. Sie wissen: Viele solche Feste werden sie nicht mehr feiern können.