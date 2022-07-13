Dmitri Medwedew Дикий ведмідь Росії: як чарівний Дмитро Медведєв повів Захід за носа Від найкращого друга Заходу до розпалювача війни: радикалізація російського експрезидента вражає. Якщо ви шукаєте пояснень, вам доведеться відправитися у швейцарський зоопарк.

Dmitri Medwedew (l) und Wladimir Putin. Alexander Astafyev / AP / KEYSTONE

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Яке відношення мають два ведмеді у швейцарському зоопарку до війни в Україні? Власне, ніякого, якби вони не бродили «ведмежим святилищем», у Бернському зоопарку «Dählhölzli», як живі нагадування про тісні швейцарсько-російські відносини. І згадати людину, яка, як ніхто інший, колись вселяла Заходу надії щодо Росії. І нехай вони брутально лопнулися.

Міша і Маша, як називають ведмедів, були подарунком тодішнього президента Росії, Дмитра Медведєва, місту Берн у 2009 році. Пухнастий сувенір він привіз із собою у Швейцарію в рамках першого в історії Державного візиту Росії у цю країну.

Mischa und Mascha im Berner Zoo. Fremde

Медведєв, сором’язливий на вигляд адвокат з Санкт-Петербурга, керував Росією з 2008 по 2012 рік. Він був «солом’яною людиною» Кремля, і його президентство дозволило Путіну знову балотуватися на найвищу посаду після свого першого терміну, який закінчився в 2008 році.

Так банківській таємниці: стільки розуміння для Швейцарії

22 вересня 2009 року мер Берна, Александер Чеппет (помер у 2018 році), прийняв молодих ведмедів у ведмежу яму, в присутності візиту з Москви. Для вшанування подарунку та приємного візиту була з гордістю встановлена меморіальна дошка, завдяки якій сам Чеппет мав дещо болючу зустріч, коли одна із молодих тварин вкусила його в палець.

Візит Медведєва та його дружини, навпаки, був абсолютно безболісним. Господарі та гості святкували тепло. Чеппет говорив про «чудовий подарунок», а російське посольство розцінило сувенір як «міцний і живий знак дружби між Росією та Швейцарією». Медведєв був сповнений похвали з боку Швейцарії та агітував за нову, позаблокову архітектуру безпеки в Європі, яка також відповідала інтересам Швейцарії. Він також наголосив на непорушності швейцарської банківської таємниці.

Нагадаємо, це був час, коли швейцарська банківська таємниця перебувала під жорстким міжнародним тиском: і США, і ЄС, зокрема, змусили Швейцарію передати банківські дані.

Медведєв мав своїх друзів не тільки у Швейцарії. На Заході його розглядали як людину, яка подавала ліберальні надії та обіцяла більш надійну Росію, ніж на чолі з Володимиром Путіним. Зокрема, уряд США, під керівництвом Барака Обами, покладав великі надії на відносини з Росією та її президентом Медведєвим. Знімки Медведєва з Обамою в бургерному ресторані, через рік після відвідин Швейцарії, облетіли весь світ.

Військова риторика перевершує риторику самого Путіна

Який контраст з образом, який сьогодні дає 56-річний експрезидент Медведєв. Шанувальники говорили про красномовство в той час, коли на знімках Медведєв іноді більше схожий на сором’язливого школяра. А тепер ось що: З усіх промов ненависті в Росії, Медведєв – найгучніший.

Відтоді, як Росія вторглася в Україну, а Захід запровадив санкції, Медведєв вже не здавався таким ручним. Швидше, він поводиться як дикий ведмідь. Він агітує своїми тирадами проти України та Заходу. Він святкує бунт брата і тягне західних політиків через какао. І риторично він йде далі, ніж сам президент війни Путін.

Свої заяви він вважає за краще просувати через власний Telegram-канал або через Twitter. Коли в червні президент Франції, Еммануель Макрон, поїхав до Києва з канцлером Німеччини, Олафом Шольцом, і прем’єр-міністром Італії, Маріо Драгі, він насміхався: «Європейські шанувальники жаб, печінкової ковбаси і спагетті люблять відвідувати Київ».

Звичайно, арсенал несмачної провокації Медведєва не повинен бути без нацистських порівнянь. Наприклад, у цьому твіті кілька днів тому:

Зовсім недавно він проголосив повний успіх спецоперації Росії: «Росію зараз серйозно чекають. Як і у випадку з Радянським Союзом", - написав він у Telegram.

«Недобросовісний»: як сьогодні бачить Медведєва колишній депутат урядової ради

Перетворення Медведєва на військового яструба потирає очі тим, хто пережив Медведєва як приємного сучасника.

Наприклад, Йозеф Діттлі. 13 років тому він також прийняв Медведєва з нагоди його державного візиту до Швейцарії. Діттлі, тодішній директор з безпеки кантону Урі, назвав Медведєва «приємним» і «ввічливим». На запитання цієї газети Діттлі, який зараз представляє Урі в Раді держав на національному рівні, згадує засідання в той час: «Після короткого обміну кількома словами ввічливості конвой відправився до пам’ятника Суворову в ущелині Шолленена».

На фотографіях видно, як президент Медведєв кладе вінок в пам’ять про полеглих солдатів битви 1799 року. «Медведєв здавався нескладним, доступним і в гарному настрої, - згадує Діттлі.

Як Діттлі оцінює досвідченого Медведєва того часу з хардлайнером сьогоднішнього дня? «Я шокований тим, як висловлюється Медведєв. Я б ніколи не подумав, що Медведєв, який на той час здавався таким красномовним, є такою безпринципною людиною влади, яка нічого не думає про міжнародне право і для якої дотримання міжнародних договорів і прав людини нічого не варте».

Чи справді за заявами експрезидента стоїть ненависть?

У Telegram Медведєв нещодавно прямо заявив про причину своїх тирад проти західних політиків: «Я їх ненавиджу. Вони сволота і виродки».

Різка, нецензурна лексика для політика. Але чи справді Медведєв з роками радикалізувався?

Швидше за все, було налаштовано нібито західне ставлення Медведєва. Навіть уряд США при Обамі до кінця президентства Медведєва усвідомив, що розбіжності з Путіним були не змістом, а «політичним стилем». Іншими словами, Захід потрапив на милого Медведєва. Ще за час його президентства в Москві поширювалися жарти про те, як його дистанційно контролюватиме Путін. За шоу Медведєва, Путін просунув свій порядок денний вперед і забезпечив собі владну базу. Медведєв досі не може знайти вихід із шоу.

До речі, прізвище Медведєва походить від слова «ведмідь». А маленькі ведмеді того часу, Міша і Маша, є дорослими ведмедями і до сих пір бродять по зоопарку Берна. Відтоді меморіальну дошку на честь подарунка розібрали. Без будь-якої метушні. Це була «сильна ознака дружби між Росією і Швейцарією», про яку не так тепло згадують.