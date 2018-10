1. Die Diskussionskultur:

Wir möchten eine konstruktive Diskussion fördern, Nutzerkommentare sind ein fester Bestandteil unserer Plattformen. Diese sollen kritisch, aber von einem respektvollen Umgang geprägt sein und unsere Webseiten sowie unsere Auftritte auf Facebook bereichern. Kommentare, die in erster Linie darauf abzielen, andere Kommentarschreiber anzufeinden, veröffentlichen wir nicht.

2. Die Richtlinien:

Wir veröffentlichen Kommentare gerne. Wir halten uns an folgende Regeln: Beiträge, die Beleidigungen, Verleumdungen oder Diffamierungen enthalten, werden nicht veröffentlicht. Auf Facebook werden sie gelöscht. Auch behalten wir uns vor, weitere Kommentare nicht zu veröffentlichen, welche die Diskussion nicht bereichern, die vom eigentlich Thema abschweifen, als Spam anzusehen sind und die Kommentarspalten unnötig füllen.

3. Die Kontrolle:

Ihre Beiträge auf unseren Webseiten werden von der Online-Redaktion gesichtet, bevor sie online gehen. Kommentare, die nicht den Richtlinien entsprechen, werden gekürzt oder gelöscht. Wir beenden Diskussionen, wenn sie sich zu weit vom ursprünglichen Thema des Artikels fortbewegt haben oder die Mehrzahl der Kommentare gegen unsere Regeln verstossen. Nutzer, die schwer oder wiederholt gegen unsere Regeln verstossen haben, können gesperrt werden.

4. Kein Recht auf Veröffentlichung:

Kommentare, die in Dialekt verfasst sind, publizieren wir nicht. Ebenfalls gelöscht werden Kommentare, die aufgrund mangelnder Rechtschreibung oder inflationärem Gebrauch von Grossbuchstaben, Kleinschreibung oder gewisser Satzzeichen kaum lesbar sind oder in einer anderen Sprache als Deutsch verfasst wurden. Systematische Propaganda-Beiträge, die eine bestimmte politische oder religiöse Gesinnung verbreiten wollen, werden nicht veröffentlicht. Kommentare, die zu lange sind (über 650 Zeichen), können abgelehnt werden.

Es besteht grundsätzlich kein Recht auf Veröffentlichung. Wir behalten uns vor, Kommentare zu kürzen oder zu redigieren, wenn dies der Leserfreundlichkeit dient oder wenn nur so die Publikation möglich ist. Auch kann die Redaktion Kommentare ablehnen, die kein eigentlicher Beitrag zur Diskussion sind, sprich Spam sind.

5. Die Anonymität:

Wir wollen eine konstruktive Diskussion fördern. Anonyme Kommentare werden deshalb nicht zugelassen. Nicht gestattet sind Usernamen von Organisationen, Parteien etc. Jeder Kommentator und jede Kommentatorin muss sich auf einer unserer Webseiten anmelden. Entweder über Ihr Benutzer-Konto oder ein Disqus-Benutzerkonto (Benutzerkonto erstellen). Wir versprechen uns davon eine interessante Diskussionskultur.

Die Redaktion