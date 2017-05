Der Schaden hält sich bis jetzt in Grenzen. Mein Haus war eh renovationsbedürftig. Aber alles halb so schlimm. Wer kann schon von sich behaupten, immer einen Teekocher griffbereit zu haben?

Aber die alten Zeiten sind nun vorbei, ich sah mich gezwungen, das galaktische Handy zurückzuschicken. In einem feuerfesten Paket, versteht sich. Also habe ich mich nach Alternativen umgeschaut. Da dachte ich mir: «Wieso jetzt nicht ein Gerät der Konkurrenz kaufen?»

So weit, so gut, bis jetzt ist nämlich nichts mehr angebrannt in meiner Hosentasche. Aber ein anderes Gefühl hat sich breitgemacht. Stille. «Was ist denn jetzt los? Spinnt Apple? Wieso nehmen die mir meine heissgeliebten Kopfhörerbuchse weg?» Dann wieder Erleichterung: um meine sündhaft teuren Sennheiser-Kopfhörer ans iPhone 7 anzuschliessen, muss ich ja lediglich einen 30 Franken teuren Adapter kaufen. Oder doch einfach die Kopfhörer von Apple verwenden? «Nein, mit denen läuft doch jeder rum», entgegnet meine innere Stimme darauf. Okay, dann halt nicht. Aber was dann? Wie wär’s mit drahtlosen Kopfhörern? Tönt innovativ, kostet aber 150 Franken. Die Tonqualität ist besser als erwartet, und dass die Akkulaufzeit nicht so hoch ist, ist nicht weiter schlimm. Denn seit ich den Einen beim Joggen verloren habe, lädt sich der andere doppelt so schnell auf.

Und wenn ich das Laden mal vergesse. Und ich meinen Montagslauf ohne Musik absolvieren muss. Sehne ich mich wieder nach meinem Note 7. Denn erst jetzt, in der Zeit, in der es wieder kälter wird, weis man ein wärmendes (wenn nicht gerade brennendes) Handy in seine Hosentasche sehr zu schätzen. Aber so ist es halt, man muss ja mit der Technik gehen, sonst ist man veraltet. Und wer ist schon gerne veraltet? Ausser die Akku-Ingenieure bei Samsung. Eben, niemand. Hab ich’s doch gesagt.

Und Sie müssen mich jetzt entschuldigen, ich rieche etwas Kokelndes. Und in Anbetracht, dass die Tschtsch-Saison vorbei ist, dass kein Note 7 im Haus ist und dass der Geruch von meinem rechten Ohr auszugehen scheint, brennen wohl meine Kopfhörer. Scheiss auf Fortschritt, die fliegen in die Tonne, meine Ohren brauche ich noch. Dann kaufe ich halt einen Adapter. Danke Apple.