Whatsapp, täglicher Begleiter, Retter in der Not und für mich schlichtweg nicht mehr weg zu denken. Solange man mit dem Internet verbunden ist hat man die Möglichkeit gratis SMS zu verschicken und Anrufe zu führen. So weit so gut, gäbe es da nicht diese (verdammte) Automontur, entschuldigen sie, AutoKORREKTUR.

Und somit wären wir bereits mitten im Thema.

Zum Beispiel war ich mit meiner Freundin zum Essen verabredet. Aus meiner kurzen Mitteilung „Sorry stehe im Stau!“ wurde kurzer Hand „Sorry stehle im Staub“, oder da möchte man der Mutter nur kurz mitteilen, dass man das Telefon wirklich nicht gehört hat und heraus kommt ein „Tüten mir leid, ice habe das Telekom wirklich nicht erhört“. Nachdem ein Fragezeichen zurückkam, stellte ich fest, dass ich meine Nachrichten in Zukunft vor dem Abschicken eventuell nochmals Korrekturlesen sollte (ignorieren wir den Fakt, dass das theoretisch gesehen Autorkorrektur’s Aufgabe ist).

Doch natürlich passierte es wieder.

Vor circa einer Woche verschickte ich ein „Und, wie steht’s“ anstelle von „Und, wie geht’s“, an einen Typen, den ich in einer Bar kennengelernt hatte. Als ich darauf lachende Emojis und ein „Sehr gut (;“, erhielt, beschloss ich kurzerhand, Autokorrektur aus meinem Leben zu verbannen. Immerhin ist es sowieso nutzlos und korrigiert mehr den Inhalt als die Schreibfehler.

Und dann begann die Suche nach der gesuchten Einstellung. Angefangen beim Durchscrollen der Startseite von „Einstellungen“, weiter zu Kontrollzentrum und schlussendlich zu „Allgemein“, wo ich zuerst partout die Wahl der Tastatur überlas und deshalb einfach jeden Button von links nach rechts schob, der auf dem Bildschirm auftauchte.

Natürlich passierte nichts, ausser dass sich plötzlich die Farben umkehrten und ich ausversehen den Zoom anschaltete und auf einmal alles bis auf ein einzelnes Wort verschwand. Natürlich fror der Bildschirm ein und ich musste das Handy nochmals abschalten und den Code eintippen und dann endlich, stand da Tastatur (obwohl ich schwören könnte, dass es zuvor nicht da war). Noch wenige Klicks weiter und endlich war es erledigt. Gleich darauf wollte ich meiner Freundin eine freudige Nachricht schreiben ohne ständig korrigiert zu werden, wollte ihr zeigen, dass ich ohne Autokorrektur auch im Stande war, wie alle anderen, korrekte Nachrichten zu verfassen.

„Igh habe si enlich ausgeschaltet!!!“