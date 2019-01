Die Turniere richten sich an alle Jassfreunde, die Kenntnis der Grundregeln haben. Gespielt wird ein Einzelschieber.

Turnierdaten

Fr, 8. März 2019: Restaurant Traube, Küttigen

Do, 21. März 2019: Hotel Restaurant Stalden, Berikon

Do, 4. April 2019: Alpwirtschaft Horben, Beinwil (Freiamt)

Fr, 26. April 2019: Hotel Krone, Aarburg

Final: Fr, 17. Mai 2019: Hotel Restaurant zum Sternen, Würenlingen

Ablauf

17.30 – 18.00 Uhr Registration

17.30 – 18.15 Uhr Apéro und Begrüssung

18.15 – 19.15 Uhr Abendessen

19.15 – 22.00 Uhr Jassturnier

Spielregeln

Gespielt werden drei Passen (Einzelschieber) à jeweils 12 Spiele mit zugelosten Partnern. In Beinwil (Freiamt) und Berikon wird mit deutschen Karten und in Küttigen und Aarburg mit französischen Karten gejasst. Im Final kommen deutsche und französische Karten zum Einsatz. Jedes Datum ist ein eigenständiges Turnier. Es spielen alle gleich lang. Die höchsten Punktzahlen gewinnen. Die zehn besten Spieler sind für den Final qualifiziert. Bei Verhinderung am Finalturnier wird gemäss Rangliste der Nächstbeste nachgezogen.

Teilnahmegebühr

Fr. 30.– pro Person

Das Ticket beinhaltet

Teilnahme am Jassturnier

Apérogetränk

Abendessen

Kaffee und Dessert

Zu gewinnen gibt es folgende Hauptpreise:

Ist noch offen. Infos dazu folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Alle Finalisten erhalten einen Preis von der Bäckerei-Konditorei Kunz.

