Was ist Nebel?

Diese Tröpfchen sind zu klein, um wie Regentropfen auf die Erde zu fallen, darum werden sie mit dem Wind transportiert und setzen sich erst auf Pflanzen, Tieren und Menschen ab, wenn der Wind ein Tröpfchen an sie heranbringt.

Was sind die positiven und negativen Seiten des Nebels und welchen Einfluss hat dies für die Umwelt und den Menschen?

Winternebel ist für die Vegetation von Vorteil, denn durch ihn kühlt der Boden nicht zu stark ab. Schlimme Fröste bleiben (eher) aus. Nebel brauchen wir nicht zwingend, aber wenn man bedenkt, dass Nebel und Wolke dasselbe sind, nur mit dem Unterschied, dass der Nebel eine Wolke ist, die den Erdboden berührt und den Beobachter umhüllt und ihm die Sicht nimmt, dann sind Nebel oder Wolken doch wichtig, damit es überhaupt zu einem Regenschauer kommen kann. Nebel ist also eine Komponente im Wasserkreislauf. Anders sieht es in Trockengebieten aus wie in der Atacama-Wüste in Chile oder auch in Gebieten Arabiens, wo aus dem Nebel Wasser gesammelt werden kann, das während der regenfreien Zeit angepasste Lebewesen am Leben erhält. Auch die kalifornischen Mammutbäume leben zu einem wichtigen Teil vom Nebelwasser, das vom Pazifik-Nebel an die Küste transportiert wird. In solchen Ökosystemen ist Nebel unersetzlich.

Kommt Nebel in allen Jahreszeiten vor oder nur in einer Jahreszeit speziell häufig?

Grundsätzlich kann immer dann, wenn die Lufttemperatur unter den sogenannten Taupunkt fällt, Nebel entstehen. Am häufigsten und wichtigsten ist aber die Periode von September bis März, wenn es häufig kühl ist. Im Sommer hingegen sind eher lokale Bodennebel nach einer sternklaren Nacht der Fall, aber das merken nur diejenigen, die in Talsenken oder Tälern wohnen, wo sich die kalte Luft sammeln kann.

Wo kommt Nebel eigentlich vor allem vor?

Am häufigsten selbstverständlich auf Bergspitzen, die in die Wolken hineinragen. Aber die meisten Leute verbinden Nebel entweder mit Strahlungsnebel, der zu einem Nebelmeer führt, oder dann mit Hochnebel. Diese beiden Arten sind da am meisten verbreitet, wo die Leute wohnen. Dazu kommen die lokalen Bodennebel, die für den Strassenverkehr nicht unproblematisch sind.