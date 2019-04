Exakt 35 Quadratmeter stehen Tanja Schindler in ihrem Minihaus in Altdorf im Kanton Uri zur Verfügung. Das klingt nicht nach sonderlich viel. Doch 35 Quadratmeter können eben entweder eine kleine und dunkle Einzimmerwohnung irgendwo in der Agglomeration sein oder wie bei Tanja Schindler ein helles, geräumiges und gemütliches «Tiny House».

Zwar hat dieses Haus die Form einer Box, steht man jedoch drinnen, ist man überrascht, wie gross der Raum wirkt. Dank der zweieinhalb Meter hohen Decke hat man nicht das Gefühl, in einem Wohnwagen zu sein. Mit ihrem «Ökominihaus» hat sich Tanja Schindler einen Traum verwirklicht - und sie liegt mit diesem Traum im Trend. Dass bei Häusern grösser nicht gleich besser ist, finden nämlich immer mehr Menschen. In den USA gibt es seit Jahren das sogenannte «Small House Motivation». Ziel der Bewegung ist, dass durch «Downsizing», also durch «Kleinermachen» der Häuser, sich mehr Leute eigenen Wohnraum leisten können. In der Schweiz gibt es allerdings erst wenige solcher Minihäuser. Tanja Schindlers Wohnbox gehört zu den Pionierobjekten hierzulande.

Behörden überfordert

Schon als Kind habe sie der Bahnwagen fasziniert, in dem der Lehrer des Kultfilms «Das fliegende Klassenzimmer» wohnte, erzählt Schindler. Doch der Weg zu ihrem heutigen Traumhaus war steinig. Denn für die Schweizer Bürokratie sind Minihäuser etwas Neues - und wer solche Häuser bauen will, muss alle Auflagen erfüllen und Bewilligungen haben, die es auch für den Bau gewöhnlicher Häuser braucht. «Viele Behörden sind vom Wohnkonzept Minihaus überfordert und sagen zuerst einfach mal Nein», fasst die 50-Jährige ihre Erfahrungen zusammen. Ein Beispiel: Sie musste einen teuren Kanalisationsanschluss anbringen lassen, obwohl ihr Minihaus über ein biologisches WC verfügt, bei dem der Urin, verdünnt mit Wasser, für den Rasen verwendet wird und die «Feststoffe» kompostiert werden. Schwierig sei auch, bei Banken einen Kredit für ein solches Minihaus zu bekommen. Alles in allem kostete Tanja Schindlers Haus rund 250 000 Franken. Dieses Geld von Banken als Hypothek zu erhalten, sei mit grossem Aufwand und viel Überzeugungsarbeit verbunden. Offiziell heisse es, dass ein Minihaus nicht als Sicherheit dienen kann, da es jederzeit abtransportiert werden könne, sagt Tanja Schindler. «Ich glaube aber eher, dass die Banken an Krediten für solche Wohnprojekte einfach zu wenig verdienen.»

Möbel sind multifunktional

Das Minihaus in Altdorf ist ein Pilotprojekt, finanziert durch Darlehen von Familie und Freunden sowie durch Materialsponsoring. Mit dem Ergebnis ist die Baubiologin zufrieden. Die Wände sind aus Lehm, der die Wärme des Ofens im Winter speichert und Feuchtigkeit aufnimmt. Schindler heizt mit einem Holzofen, produziert selber mit Solarpanels Strom, der Boden und die Möbel sind aus naturbelassenem Holz. Damit der Platz optimal ausgenutzt wird, ist vieles multifunktional, so können Hocker etwa zu Ablageflächen umfunktioniert werden. Ihren Arbeitsplatz kann Tanja Schindler in einer Nische in der Wohnzimmerwand schnell hinter einem Vorhang verbergen, falls Besuch kommt. Dann zieht sie auch ihren verlängerbaren Tisch aus, an dem bis zu sechs Personen sitzen können. «Jeder Quadratmeter soll optimal ausgenutzt werden. Nur so lässt sich Platz sparen», sagt Tanja Schindler. Wichtig seien auch die grossen Glastüren, die den Blick auf ihren Garten, die Terrasse und in die Natur ermöglichen. Schliesslich gehe es bei ihrem Minihaus darum, wieder harmonisch mit und in der Natur zu leben. «All die verwendeten Rohstoffe sind nachhaltig», sagt Schindler. Doch trägt ein solches Minihaus nicht dazu bei, die Landschaft noch mehr zu zersiedeln? Und verhindert es nicht verdichtetes Bauen? Diese Einwände hört Tanja Schindler oft. «Minihäuser sind zwar an die Kanalisation angeschlossen, sind grundsätzlich aber mobil. So dienen sie zum Beispiel als Zwischenlösung auf Bauland, das nicht gleich genutzt wird.»