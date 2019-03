Schliesslich warten ja noch etwa 20 andere interaktive Posten nebst Informationen auf uns: rund um die Forschungsthemen des PSI «Materie und Material», «Energie und Umwelt» sowie «Mensch und Gesundheit». Bereits seit 1998 können Besucherinnen und Besucher an verschiedenen Exponaten selbst Hand anlegen und Dinge ausprobieren. Alles ist entweder selbsterklärend oder in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch beschriftet. So ist die Ausstellung auch für Spontanbesucher einfach zugänglich. «Die meisten Gäste besichtigen das Besucherzentrum allerdings im Rahmen einer Gruppenführung», erklärt Dagmar Baroke, Leiterin für Kommunikation des PSI, «das sind in der Hauptsache Vereine, Verbände und Firmen, aber auch Studierende oder politische Gruppierungen. Und natürlich auch Schulklassen. Schüler sollten allerdings die nötige Reife und das nötige Vorwissen mitbringen, um richtig profitieren zu können. Daher empfehlen wir den Besuch für Kinder und Schüler ab zirka zwölf Jahren.»

Ausserirdische Diebe

Auf Anfrage kommen wir in den Genuss des 3-D-Kurzfilms, der die Arbeit des PSI in Form eines Zeichentrickfilms auf humorvolle Art vorstellt. Mein Sohn staunt und lacht über die Ausserirdischen, die den Protonenbeschleuniger des PSI entführen wollen, um ihren Planeten zu retten. Und möchte auf einmal mehr über diesen Beschleuniger wissen. Was mich wiederum zum Staunen bringt. Prompt vertiefen wir das Interesse an den interaktiven Exponaten im Besucherzentrum. Dabei zieht mich besonders ein Apparat in seinen Bann. Vielleicht weil er an die Plüschtier-Greifautomaten auf Volksfesten erinnert, bei dem mir das Plüschtier immer im letzten Moment vom Greifarm gefallen ist. Das hiesige Exponat mit dem Namen «Heisse Zelle» wird genutzt, um zu veranschaulichen, wie Fachleute an radioaktiven Medikamenten zur Krebsbekämpfung forschen. Im Labor befindet sich der Greifarm hinter Bleiglas, um die Forscher vor der Strahlung zu schützen. Während ich mehr aus nostalgischen Gründen versuche, Bälle mit dem Greifarm in die dafür vorgesehenen Vertiefungen zu «parken», ist mein Sohn schon am Exponat «Freier Fall im Vakuum».