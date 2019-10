Neuer Look mit alten Möbeln

Natürlich geht es nicht darum, inmitten von Objekten zu hausen, die ihre beste Zeit längst hinter sich haben, seien dies durchgesessene Polstermöbel oder zerschlissene Stoffbezüge – überhaupt hat alles, was reparaturbedürftig ist, mit Stil nichts zu tun, auch nicht mit Vintage. Vielmehr geht es beim Shabby Chic, wie der Vintags Style auch genannt wird, darum, den Wert des Alten zu erkennen, aber auch Altes wieder salon-, sprich gebrauchsfähig zu machen: Recyceln und Flicken heissen die Zauberworte.

Ergänzt wird dieser Ansatz mit einer grossen Portion Kreativität. Das zumindest sagen Mark und Sally Bailey, zwei Meister des Vintage-Stils. Sie empfehlen, ausserhalb herkömmlicher Kategorien zu denken und Möbel so einzusetzen, dass sie nützlich sind, auch wenn dies auf den ersten Blick erstaunen mag. Ein Beispiel: Ein alter Kleiderschrank kann zweckentfremdet in der Küche als Vorratskammer dienen, Holzkisten bilden im Kinderzimmer die Ablage für die Spielsachen oder nehmen im Bad die Wäsche auf. Klar, dass bei so viel Originalität im Denken das Wohnen im Vintage-Stil alles andere als 08:15 ist. Klar aber auch, dass dem individuellen Ausdruck kaum Grenzen gesetzt sind. Und genau das macht den unvergleichlichen Charme dieses Stils aus.