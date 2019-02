Im Forschungsprojekt E-Broidery befasste sie sich mit ihrem Team vor allem mit den ästhetischen Fragen, welche die neue Technologie hervorruft. Wie bringt man einen Stoff richtig zum Leuchten? «Licht hat keinen Körper und schwebt in der Luft. Textilien sind als Gegensatz dazu Materialien zum Anfassen.» In verschiedenen Versuchsreihen hat das Forschungsteam neue Kenntnisse zur Verbindung von Licht und Textil erarbeitet, immer verbunden mit Fragen wie: Wie viel Licht braucht es? Wie werden LED in verschiedenen Verteilungen in der Fläche wahrgenommen? Wie wirken sie auf dem Stoff und im Raum?

Textilien haben eine Seele

Isabel Rosa Müggler war schon immer fasziniert vom textilen Zusammenspiel von Funktion, Herstellungstechnik und Design. «Als Schülerin war ich Statistin im Thalia Theater in Hamburg. Die handgemachten kostbaren Kostüme, die Vorhänge und deren Zusammenspiel mit dem Licht hat für mich stets etwas Magisches. Jedes Textil hat ein seelenhaftes Eigenleben. Jedes fasziniert, und erzählt eine Geschichte über seine Entstehung», erzählt Müggler. Nach ihrer Matura war für sie klar, dass sie eine gestalterische Ausbildung machen wollte. «Textilien sind wie ein weites Feld und doch so nah – Hightech trifft auf Lowtech. Textilien fühlen sich unterschiedlich an und ihre Anmutung hat etwas atmosphärisch Belebendes.» Seit 2006 doziert Müggler an der Fachhochschule in Luzern.

Anfänglich arbeiteten sie zu dritt in der Forschung. Müggler denkt visionär und ist bei allem, was sie anpackt, mit grossem Engagement dabei. Im Laufe der Jahre baute sie nebst ihrem eigenen Unternehmen das Kompetenzzentrum Produkt & Textil an der Fachhochschule weiter

aus. «Forschung ist stets ein Erkenntnisgewinn – spannend und lehrreich zugleich. Sie ist aber auch mit viel Disziplin, Geduld und Ausdauer verbunden.»

An der Fachhochschule wird heute an verschiedenen Projekten parallel geforscht. Ein Projekt ist nach ein bis zwei Jahren abgeschlossen und wird je nachdem von den Industriepartnern

im Markt eingeführt.