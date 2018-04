Im Gegensatz zum Haus steigt langfristig der Wert eines Grundstücks an guter Lage. Denn freies Bauland bei uns in der Schweiz ist knapp. Beim Kauf von Bauland hat man bei der Standortwahl einen geringen Spielraum und ist extrem Budget abhängig. Parzellen an den begehrtesten und besten Lagen sind entsprechend teuer. Der Kauf einer bestehenden Immobilie oder der Erwerb einer Wohnung in einer Liegenschaft bietet in dieser Hinsicht mehr Flexibilität.

Was bietet das Wohnumfeld? Welche Faktoren sind die wichtigsten? Wünschenswert sind für die Meisten eine ruhige und sonnige Wohnlage sowie eine gute Erschliessung, kurze Distanzen zu Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten. Ein professioneller Blick auf den Katasterplan lohnt sich.

In der Regel sind die Finanzen beim Bauen, Ausbauen, Renovieren oder Kaufen bereits knapp. Bei entsprechender Planung und Auswahl der Lage können grosse Vorteile sowie ein Mehrwert herausgeschlagen werden. Wer sein Eigenheim selber baut oder das Wohneigentum in einer Liegenschaft einkauft, hat zwar hohe Wahlfreiheit, doch es müssen auch Kompromisse eingegangen werden. Welche Kriterien sollten bei der Standortwahl unbedingt berücksichtigt werden? Welche Faktoren spielen eine weniger zentrale Rolle? Um dies herauszufinden, sollte in jedem Fall eine professionelle Beratung in Anspruch genommen werden.

Die richtige Lage: Das sollte beachtet werden



Die Lage ist das einzige, was später nicht verändert werden kann und sollte daher eines der wichtigsten Entscheidungskriterien bei der Auswahl sein. Angehende Bauherren sollten sich genau überlegen, welche Art von Infrastruktur sie benötigen und ob sie lieber im Grünen oder in Stadtnähe wohnen wollen. Die direkte Nachbarschaft hat ebenfalls einen großen Einfluss auf das spätere Wohnklima.

Darüber hinaus sollten eventuelle Lärmquellen beobachtet werden. Bahngleise, Buslinien, Flughäfen oder Autobahnen in der Nähe können die Idylle stören. Liegt das Grundstück direkt an einem Fluss, so sollte der Eigentümer das Risiko für Überschwemmungen und feuchte Keller bei starkem Regen oder Schneeschmelze einkalkulieren. Weitere Faktoren, wie zum Beispiel Hanglagen, können die Baukosten beeinflussen. Aufschluss bietet hier eine professionelle Analyse des Katasterplans.

Bauland kann höhere Kosten beim Bau verursachen

Das Bauen kostet in der Regel ein Mehrfaches des Grundstücks. Bei knappen Finanzen sollte die Lage ausreichend analysiert werden und tendenziell eher am Ausbau und der Grösse des Hauses gespart werden. Bei entsprechender Planung kann das Haus später immer noch ausgebaut und erweitert werden. Es ist ebenso zu beachten, ob beim Grundstückkauf eine Architekturverpflichtung besteht oder nicht. Ausserdem muss je nach Lage mit erheblichen zusätzlichen Baukosten gerechnet werden. Bei Hanglage können Stützmauern oder Hangsicherungen erforderlich sein, die die Kosten in die Höhe treiben. Es ist demnach sehr wichtig vorgängig gewisse Punkte abzuklären – wie baurechtliche Einschränkungen, Erschliessungskosten, Baugrund bei Hanglage, Grundbuchlasten, Hochwassergefährdung und Altlasten.

Ausgewiesene Immobilienberater unterstützen bei der Prüfung der Planungsanforderungen. Der Fragenkatalog hierfür ist lang und muss gut überlegt sein. Das Abklären der Bauvorschriften ist ebenfalls abhängig von der Lage. Je nach Bauvorhaben, muss geprüft werden, ob sich die Bauzone für das Wunschobjekt eignet. Das Bauamt erteilt Informationen über die Möglichkeit eines Anbaus, oder ob in der Nähe weitere grössere Bauvorhaben geplant sind. Dies sichert einerseits das Realisieren des eigenen Bauprojekts ab und verhindert andererseits Überraschungen. Niemand möchte plötzlich anstatt einer wunderschönen Aussicht den Ausblick auf eine Hauswand haben.

Grundstück: Grösse, Lage, Form



Das richtige Grundstück zu finden erfordert gute Vorbereitung. Als erster Schritt sollten die wesentlichen Faktoren aufgelistet werden: Grösse, Lage, Gemeinde und Infrastruktur. Wie ist die Ausrichtung zur Sonne? Besteht die Möglichkeit eine Solaranlage zu installieren? Gibt es eine gute Verkehrsanbindung beziehungsweise einen Anschluss an die öffentlichen Verkehrsmittel? Was bietet der Standort an Einkaufsmöglichkeiten? Befinden sich in der Nähe Kindergärten und Schulen?

Familien haben ganz andere Ansprüche. Besonders wichtig sind die sich wandelnden Bedürfnisse der Kinder. Denn heute benötigen sie vielleicht nur einen Kindergarten und Spielplätze. In Zukunft werden Schulen und höhere Ausbildungsstätten interessant. Das Angebot an Freizeitmöglichkeiten und Sport gewinnt an Bedeutung. Es ist sinnvoll in Gedanken gewisse Szenarien und Optionen durchzugehen und eine eigene Prioritätenliste zu erstellen. Welche Möglichkeiten sollte der Standort für die Entwicklung der Kinder bieten? Für Kinder wiederum muss das Wohnumfeld stimmen. Zur gesunden Entwicklung brauchen Kinder Bewegungsfreiraum. Ideal ist, wenn sie Spielplätze sogar alleine erreichen können und damit unabhängiger von den Eltern sind. Zentrales Kriterium ist auch die ausserfamiliäre Betreuung. Krippen- und Kitaplätze sind für arbeitende Eltern Gold wert.

Nicht zu vergessen sind Post, Apotheke, Arzt und Einkaufsmöglichkeiten und sollten in die Vorabklärungen einbezogen werden. Kurze Distanzen sparen Zeit und Aufwand.

Die Verkehrsanbindung und Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel sollten ebenfalls eine grosse Beachtung erhalten. Im Zeitalter hoher Mobilität wird das Auto oft gebraucht und eine gute Anbindung ans Strassennetz ist nicht zu unterschätzen. Zu bedenken sind ebenfalls die Kosten der Mobilität, denn ein Haus oder Bauland im Grünen ist vielleicht günstiger, aber die Kosten steigen, wenn beispielsweise ein zweites Auto nötig wird. Günstiger fährt, wer Anschluss an den öffentlichen Verkehr hat. Praktisch ist es, wenn die Bus- oder Tramhaltestelle gleich um die Ecke liegt und der Bahnhof schnell erreicht werden kann.

Verhältnis von Grundstück und Wohnfläche beachten

Zu den Überlegungen zählt ebenfalls die minimale Grösse des Grundstücks. Für ein Einfamilienhaus werden in der Regel mindestens 500 Quadratmeter benötigt. In erster Linie sind hierbei die Baugesetze zu beachten, die das Verhältnis zwischen Grundstück und Wohnfläche vorschreiben. Das Stichwort lautet Ausnutzungsziffer. Sie beeinflusst unter anderem den Wert des Baulands. Je höher das Verhältnis zwischen Grundstückfläche und Bruttogeschossfläche ist, desto wertvoller ist die Parzelle.

Ausschlaggebend ist auch die Form des Grundstücks. Möglichst quadratische Parzellen sind generell einfacher zu bebauen als schmale, langgezogene. In den meisten Fällen ist ebenfalls die schriftliche Zustimmung der Nachbarn notwendig.

Sicherlich sind grundsätzlich Objekte an guten Lagen zum Kauf zu empfehlen. Sie verlieren auch in wirtschaftlich schlechten Zeiten weniger an Wert. Ferner sind Qualitätsfaktoren wie Aussicht und Besonnung, eine gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr sowie die Nähe zu Schulen und wichtigen Verkehrsknotenpunkten wichtig. Internetseiten informieren und helfen bei der Suche nach dem idealen Grundstück. Eine gute Quelle sind natürlich auch die lokalen Zeitungen und die Grundbuch- oder Bauämter der Gemeinden.

Hausbesichtigung

Beim Einkauf in eine Liegenschaft oder dem Kauf eines bestehenden Hauses sollten unbedingt mehrere Hausbesichtigungen stattfinden, zusätzlich in Begleitung mit Experten.

Ausschlaggebend ist sicher die Grösse und Helligkeit der Wohnräume sowie deren Anordnung und Ausrichtung. Besonders relevant ist allerdings die Bauqualität beziehungsweise der allgemeine Zustand der Immobilie. Funktioniert die Heizung? Ist das Dach dicht? Wie gut sind die Aussenwände isoliert? Was ist mit den sanitären und elektrischen Installationen? Sind die Räume und der Keller trocken? Um all diese Fragen zu beantworten, sollte zwingend ein Fachmann hinzugezogen werden. Je nach Ausbildung als Bauleiter oder Architekt des Bauberaters, kann ein entsprechendes Gutachten der baulichen Situation erstellt werden.

Checkliste für den Kauf von Bauland

Baurechtliche Einschränkungen

Erschliessungskosten

Baugrund (bei Hanglage)

Grundbuch-Lasten

Hochwassergefährdung

Altlasten

Checkliste der wichtigsten Faktoren