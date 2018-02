Das Gartenjahr beginnt jeweils mit dem Aufräumen. Was die Winterstürme an abgestorbenen Ästen auf die Erde geweht haben, Laub vom letzten Herbst, Reste von Silvesterraketen – Aufsammeln und Entsorgen ist der erste Schritt zur neuen Gartengestaltung.

Jetzt schweift der Blick über die Bäume und Sträucher. Die Ruhephase der Pflanzen während der Wintermonate ist die beste Zeit für den Baumschnitt, die Temperaturen sollten allerdings nicht unter minus fünf Grad liegen. Ansonsten werden die Schnittstellen nicht glatt genug, um schnell zu verheilen, die Äste brechen ab oder werden gequetscht.

Ungewollte Löcher in der Hecke oder bei einer ungleichmässigen Bepflanzung fallen in der laubfreien Jahreszeit ebenfalls besonders gut auf. Das Nachkaufen einzelner Sträucher wartet nur noch auf das Auftauen des Bodens.

Welchen Garten hätten Sie denn gern?

Nun geht es an die Planung: Was soll sich in diesem Jahr bei der Gartengestaltung verändern? Wollen Sie vielleicht erstmals die Hauswand begrünen? Dann kaufen oder bauen Sie doch schon jetzt die Pflanzgitter und bringen sie diese an. Darf es eine neue Gartenbeleuchtung sein? Wenn dafür keine Erdarbeiten nötig sind, hält Sie niemand davon ab, bereits mit der Installation zu beginnen. Das Gleiche gilt für alle Arten von überirdischen Bauarbeiten im Garten, wie das Errichten von Pavillon, Cheminée, Schichtschutz, Steingarten oder Wege und kleine Mäuerchen.

Gartendekoration aufstellen

Bis der Boden auftaut, können Sie Ihre steinerne Gartendekoration von Moos befreien und die Gartenmöbel aus dem Keller holen. Vielleicht müssen Stühle, Tische und Bänke geleimt, abgeschliffen, neu geölt, gestrichen und lackiert werden? In den Mittagsstunden bringt die Wintersonne schon ab und an genügend Wärme für die Aussenarbeiten und das Trocknen des Anstrichs mit sich. Die Sitzbezüge und den Sonnenschirm kann man auch schon mal auslüften.

Wasser marsch

Auch wenn es für das Anschliessen des Gartenschlauchs noch zu früh ist: Sobald der Boden nicht mehr gefroren ist, lassen sich grosse Vorhaben wie das Anlegen eines Schwimm- oder Zierteichs gut in Angriff nehmen. Wasserelemente wie ein Bächlein, ein Graben oder ein Springbrunnen beleben auch kleine Gärten und sorgen für gute Luftfeuchtigkeit. Sie eröffnen zugleich die Chance auf besondere Pflanzen wie Schilf oder Seerosen und können Einfluss auf die Auswahl der Gartendekoration und Gartenbeleuchtung haben.

Der Boden taut auf

Lässt sich die Erde endlich bearbeiten, geht es munter ans grossflächige Umgestalten des Gartens. Grosse Rasenflächen freuen sich beispielsweise über Abwechslung in Form von kleinen Inseln für Blumen oder Sträucher. Ob rund, eckig, oval oder in Schlangenform, bei der Gartenplanung haben Sie alle Freiheiten. Wollen Sie den Weg zu Ihren neuen Pflanz-Oasen pflastern oder mit Kieselsteinen bestreuen? Auch damit können Sie bereits starten. Gerade bei Gehwegplatten aus Naturstein gibt es so viele Farben, vielleicht wäre eine Gartengestaltung Ton in Ton dieses Jahr etwas für Sie? Ein Gartendesign ganz in weiss, von den Blüten bis zum Sonnenschirm oder alles in einem warmen Orange, damit Ihr Garten auch bei schlechtem Wetter sonnig wirkt und leuchtet?

Beete vorbereiten

Um der in der Erde überwinternden Blumenpracht das neuerliche Gedeihen im Frühling zu erleichtern, lockern Sie nun vorsichtig den Boden auf. Bringen Sie eine neue Schicht Erde auf, die Sie bestenfalls aus Ihrem eigenen Kompost gewinnen. Die ersten Samen kann man je nach Pflanzenart ab März aussähen.

Haben Sie nichtwinterharte Blumenzwiebeln und Knollen wie Dahlien, Gladiolen oder Begonien im Herbst ausgegraben, können Sie diese nun schon wieder direkt in die Erde oder in dekorative Gefässe pflanzen. Die frische Erde dafür sieben Sie ebenfalls aus Ihrem Kompost, der damit wieder Platz und Luft für Nachschub gewinnt. Die bepflanzten Blumentöpfe verteilen Sie in mediterraner Art zufällig verspielt oder geometrisch akkurat in Ihrem Gartenparadies. Dazwischen sorgen Frühjahrsblüher vom letzten Jahr dann schon bald für die ersten Farbtupfer im Garten.

Wieviel Natur darf es sein?

Je nachdem, ob Sie Ihren Garten romantisch, verwunschen oder klassisch lieben, vielleicht auch streng puristisch, überlassen Sie die Gartengestaltung im gewünschten Mass der Natur. Zwischen kontrolliertem Wildwuchs und akribischer Pflanzarchitektur eröffnen sich unendliche Weiten. Eine Gartenplanung als Skizze hilft, den Überblick zu behalten, was wo wann in Ihrem grünen Lebensraum zwischen Haustür und Strasse blühen und wachsen soll. Mit einer raffinierten, punktuellen Gartenbeleuchtung können Sie passende Akzente setzen.

Einen ganzjährig attraktiven Garten erhalten Sie, wenn Sie immergrüne Charakterpflanzen mit Solitärgehölze und blühenden Staudengruppen kombinieren. Versuchen Sie es doch mal mit exotischen Pflanzen wie Zierbäumen, duftenden Blütensträuchern oder mit einer Bepflanzung in Terrassenform – es gibt unendlich viel Spielraum für die Gartengestaltung, nutzen Sie ihn.