Die Küche im Wohnzimmer

Offene Küchenräume sind in der Schweiz schon lange etabliert. Während sie in Gestaltung und Funktion immer multifunktionaler und vielseitiger werden, verschmelzen sie fast unsichtbar mit dem Wohnzimmer. Die soziale Komponente – die Küche als Ort des Austausches und der Begegnung – wird durch angebaute Sitzgelegenheiten offen honoriert. Gäste können so dem Koch Gesellschaft leisten, die Kinder Hausaufgaben erledigen oder basteln. Gegen die Gerüche helfen leistungsstarke Dunstabzugshauben. Gegen die Lärmbelästigung leise Elektrogeräte.