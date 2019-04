Für ein stimmiges Ambiente sorgen Blumen, Gräser und Sträucher. Mit allen Sinnen in ein Meer von Blüten und Düften einzutauchen, ist wie Kurzferien im Alltag. Bereits jetzt präsentieren die Gärtnereien die ersten Sommerpflanzen. Darunter sind auch wieder viele Neuheiten. Wir haben uns umgeschaut und die schönsten auf dieser Seite eingepflanzt.

«Wunderräder im Garten»

Wunderräder machen dieses Jahr von sich reden. Der «wow!»-Effekt im Garten ist garantiert. Gemeint sind Delosperma «Wheels of Wonder». Diese Wunderräder aus Japan faszinieren durch ihre einmalig leuchtenden Blüten mit gelb strahlender Mitte. Sie sind sogenannte Mittagsblumen, blühen aber fast den ganzen Tag. Die «Wheels of Wonder» sind anspruchslos, brauchen wenig Wasser, lieben die Sonne und sind für die Steingärten bestens geeignet. Sie gedeihen in Kübeln, Balkonkästen und Ampeln. Ihr Leuchten lockt Bienen und Schmetterlinge an. Leider sind sie auch für Schnecken eine Delikatesse. Diese Sorten sind winterhart und mehrjährig, ertragen keine Winternässe (durchlässige Erde, trockener Standort). (Erst erhältlich ab Mitte Mai!)

«Confetti»-Regen

Wer liebt nicht eine üppige Blumenpracht mit verschiedenen Pflanzen. Eine praktische Lösung sind die «Confetti Garden», eine Mischung aus verschiedenen Pflanzen. In den angebotenen Töpfen sind jeweils drei verschiedene Sorten zusammengepflanzt. Das Blumenglück ist damit auch für den kleinsten Balkon perfekt, denn die Pflanzen bleiben in Form und blühen einheitlich. «Confetti Garden»-Kombinationen sind ideal für Kübel und Kästen und blühen bis weit in den Herbst hinein. Sie bevorzugen einen sonnigen Standort und sind dankbar für viel Wasser und Dünger.