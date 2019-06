Vom 18. Juli bis 11. August 2019 findet in Vevey nach 20 Jahren wieder einmal eine Fête des Vignerons mit grosser Arena-Aufführung statt. Insgesamt werden gegen eine Million Besucher erwartet. Im Mittelpunkt steht das grosse Festspiel in der 20'000 Personen fassenden Arena mit spektakulär inszenierten Bildern aus dem Winzerleben. Im Festkonzept sind erstmals auch Kantonstage vorgesehen. Der Aargauer Tag findet am Dienstag, 6. August, statt. Er wird vom Kanton zusammen mit Aargau Tourismus, dem Branchenverband Aargauer Wein, dem Verein cirqu'Aarau sowie weiteren Partnern realisiert.

Vorstellung Wein- und Kulturkanton

Am Aargauer Tag werden im Festgelände am See entlang auf mehreren Bühnen und Spielorten artistische, musikalische und anderweitige kulturelle Darbietungen gezeigt. Höhe- und Schlusspunkt bildet ein grosses Finale im Jardin du Rivage mit allen Aargauer Mitwirkenden. Aargau Tourismus und der Branchenverband Aargauer Wein werden den Aargau als Wein- und Kulturkanton vorstellen. Vorgesehen sind Weindegustationen und andere regionale Produktepräsentationen, eingebettet in das Aargauer Gesamtkonzept «Cirque d'ArgoVin».