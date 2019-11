Ayurveda für jedermann

Dass das Angebot noch nicht so ausgeprägt ist, hänge unter anderem auch mit den Kosten zusammen. «Im Moment werden wir von vielen Krankenkassen noch weitgehend im Stich gelassen. Die Kosten für Einzelbehandlungen werden von einigen Zusatzversicherungen übernommen, für eine Kur werden aber von kaum einer Versicherung die Kosten getragen», erklärt Kohn. Und weil in der Schweiz die Kosten für Übernachtung und Betreuung sehr hoch seien, sei es aktuell noch schwierig, eine grosse Auswahl anzubieten. Im Ausland sehe das dagegen anders aus.

Ayurveda erfreut sich heute hierzulande an grosser Bekanntheit, wie Jakob Kohn (63), Ayurveda-Therapeut und Mitglied beim Verband Schweizer Ayurveda-Mediziner und -Therapeut (VSAMT), erklärt. «In der Schweiz gibt es immer mehr ein breites, schillerndes Angebot mit gut ausgebildeten Therapeutinnen und Therapeuten.» Dabei habe sich in den vergangenen Jahren auch viel geändert: «Naturheilpraktiker und Komplementärtherapeut auf Ayurveda kann man heute in der Schweiz als eidgenössisches Diplom machen, das ist ein wahnsinniger Fortschritt.»

Wenn man eine Kur im Ausland machen will, sollte man sich vorab beim Verband oder bei einem Therapeuten in der Schweiz erkundigen.

«Wir haben aber auch schon negative Berichte über Aufenthalte in beispielsweise Sri Lanka gehört. Die Sauberkeit ist an solchen Orten einfach nicht dieselbe. Wenn man eine Kur im Ausland machen will, sollte man sich vorab beim Verband oder bei einem Therapeuten in der Schweiz erkundigen. Wir können weiterhelfen.» Es muss aber nicht immer eine kostspielige Kur sein, kleine Angepasstheiten im Alltag könnten bereits helfen, um einen gesünderen Lebensstil anzustreben.

Was ist das Ziel von Ayurveda?

Das Ziel eines ayurvedischen Wegs ist dabei, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Man soll so leben, dass im Alltag eine gesunde Balance besteht. Dabei gelten Unterstützung und Prävention als Grundpfeiler: Denn es gilt, stets zu handeln, bevor der Körper erkrankt. Am wichtigsten sind Regelmässigkeiten und Mässigung, wie das Buch «Gesund und entspannt mit Ayurveda» von Sivananda Yoga Vedanta Zentrum beschreibt. Mit ayurvedischer Ernährung, spezieller Reinigung von Körper und Geist, Yoga-Übungen oder Selbstmassagen wird darin ausgeführt, wie Sie zu einem besseren Lebensstil gelangen.

Die wichtigsten Grundlagen sind Routine und Mässigung. Ersteres bedeutet, jeden Tag zur selben Zeit den gleichen gesunden Gewohnheiten nachzugehen. Wenn Sie immer zur gleichen Zeit Ihre Mahlzeiten einnehmen und immer pünktlich zu Bett gehen, dann wird sich Ihr Körper daran gewöhnen und wissen, wann er sich für die jeweiligen Gewohnheiten bereit machen muss.

Zur Mässigung gehört das Anstreben nach Ausgeglichenheit. Durch das Vermeiden von exzessiven Mahlzeiten oder störenden Schlafzyklen beugen Sie Ausschweifungen und schlussendlich Krankheiten vor.

Nichts geht über eine gründliche Reinigung

Eine ayurvedische Lebensweise steht immer mit Reinlichkeit des Körpers in Zusammenhang. Ein sauberer Körper sorgt für ein Gefühl von Wohlbefinden und fördert die Gesundheit. Besonders wichtig ist dabei die morgendliche Routine. Wenn Sie sich neue Gewohnheiten aneignen, ist es wichtig, diese nur Schritt für Schritt und langsam in Ihre gewohnten Regelmässigkeiten einzubinden. Laut des ayurvedischen Lebensstils sollten Sie langsam die folgenden Dinge in Ihre Morgenroutine einbauen, wenn diese noch kein Teil davon sind: