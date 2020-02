Gemeinderat ohne offizielle Kandidatur gewählt

Die in Kirchleerau zurücktretende Martina Bolliger hat einen Nachfolger für ihren Sitz im Gemeinderat: Der parteilose Daniel Wyss wurde mit 145 von total 180 Stimmen in das Gremium gewählt. Weil er sich nicht innert Frist bei der Gemeinde angemeldet hatte, war er gar nicht in den Unterlagen zur Wahl aufgeführt. Kandidiert hat der 40-Jährige aber trotzdem und die Bevölkerung Kirchleeraus mit Hilfe von Flyern auf seine Kandidatur aufmerksam gemacht. Im ersten Wahlgang können auch nichtangemeldete Personen gewählt werden.