Widmer wurde also schon früh ausgebremst. Seine Nationalratskandidatur zurückziehen musste auch Franz Marty, langjähriger CVP-Kantonsrat aus Stein am Rhein. Im Frühling wurde bekannt, dass der Bäcker vor fünf Jahren eine Lehrtochter am Telefon belästigt hatte und dafür verurteilt worden war.

Die Eidgenössischen Wahlen in Schaffhausen sind langweilig. Gewählt werden: Martina Munz (SP) und Thomas Hurter (SVP) in den Nationalrat sowie Hannes Germann (SVP) und Thomas Minder (parteilos, Mitglied der SVP-Fraktion) in den Ständerat.

Unruhe gibt es auch in den Kreisen der FDP. Die Freisinnigen verloren 2007 ihren Nationalratssitz an die SVP, 2011 ihr Ständeratsmandat an den Parteilosen Thomas Minder. Alle bisherigen Versuche, ein eidgenössisches Mandat zurückzuerobern, scheiterten grandios. Und auch 2019 wird es nicht anders sein. Dabei kandidiert Regierungsrat Christian Amsler für den Ständerat. Er fordert Minder und Germann heraus. Amsler hatte national Bekanntheit erlangt, weil er für die Nachfolge von Bundesrat Johann Schneider-Ammann kandidiert hatte. Der Freisinnige wird chancenlos bleiben, obschon die bisherigen Ständeräte durchaus Angriffsflächen bieten. Minder, der in der SVP-Fraktion politisiert, ist für die Schaffhauser bis heute wenig greifbar.

Im Kanton bewegt er sich unauffällig und tritt vor den Wahlen jeweils unversehens wieder an die Öffentlichkeit. Germann wurde zwar jeweils mit sensationellen Resultaten wiedergewählt. Doch er ist seit 2002 im Amt – eine gefühlte Ewigkeit. Diese Schwächen wird Amsler nicht ausnützen können. Denn der Regierungsrat ist selbst in seiner eigenen Partei nicht unumstritten. Öffentlich steht die FDP zwar voll hinter ihrem Kandidaten, hinter den Kulissen rumort es aber ziemlich. Wenig hilfreich sind für Amsler zwei Affären aus seinem Erziehungsdepartement. Da ist einerseits die Geschichte um die Schulzahnklinik Schaffhausen, die wegen Falschdiagnosen und Kundenabwerbungen in der Kritik steht. Amsler wird vorgeworfen, er habe zu wenig genau hingeschaut. Derzeit klärt eine parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) die Vorwürfe ab. Amsler wurde teilentmachtet – für die Schulzahnklinik ist vorderhand Finanzdirektorin Cornelia Stamm Hurter (SVP) zuständig. Notabene die Frau von Nationalrat Thomas Hurter.