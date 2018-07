In jedem Fall ist es wichtig, die Ursache der Ihrerseits festgestellten Verhaltensveränderungen Ihrer Frau auszumachen. Eine neue Lebensphase kann aufgrund der nötigen Anpassungen sowie der neuen Tagesstruktur durchaus zu Veränderungen führen. Eher untypisch hierfür ist jedoch das distanzgeminderte Verhalten Ihrer Frau. Unter Mitberücksichtigung des Alters, der kognitiven Auffälligkeiten in Form einer reduzierten Auffassungsgabe sowie der gereizten Reaktion auf Ihr Nachfragen ist diagnostisch auch eine besondere Demenzerkrankung denkbar, bei welcher der Stirnlappen des Gehirns erkrankt: die Verhaltensvariante einer frontotemporalen Demenz. Typisch sind hierbei Auffälligkeiten im Sozialverhalten, der Persönlichkeit und des Gefühlslebens. Begleitend treten oft Konzentrationsprobleme sowie eine reduzierte Auffassungsgabe auf. Gedächtnis- und Orientierungsstörungen stehen typischerweise zu Beginn dieser Erkrankung weniger im Vordergrund. Insbesondere das distanzgeminderte Verhalten ist für die Angehörigen schwer zu ertragen und kann auch bei diesen zu einer ausgeprägten psychischen Belastung führen. Mit einer gezielten Diagnostik und Therapie kann hier geholfen, die Lebensqualität oft verbessert und die Belastung für die Angehörigen reduziert werden. Im konkreten Fall empfiehlt sich eine Abklärung in einer hierauf spezialisierten ambulanten Spezialsprechstunde, zum Beispiel in einer unserer Memory Clinics an den Standorten Windisch und Aarau. Weitere Informationen erhalten Sie über das Sekretariat der Klinik für Konsiliar-, Alters- und Neuropsychiatrie, Tel. 056 462 23 51, E-Mail memoryclinic@pdag.ch oder auf www.pdag.ch.