Es ist sehr gut, dass Sie schon bei einem Hals-Nasen-Ohren- Spezialisten waren. Wenn Kinder aus somatischer, also körperlicher Sicht keine Hörbeeinträchtigung haben und doch Hörprobleme angeben, wird dies in der Medizin eine «psychogene Hörstörung» genannt. Man nimmt an, dass etwa ein bis drei Prozent der kindlichen Hörstörungen keine organische Ursache haben. Psychogene Hörstörungen gehören zu den Dissoziativen Störungen, auch Konversionsstörungen genannt. Das ist ein Sammelbegriff für verschiedene Krankheitsbilder, bei denen der Patient auf eine psychische Belastung mit physischen Symptomen reagiert. Häufig handelt es sich um Schmerzen, für die man keinen körperlichen Befund findet. Aber es kann auch vorkommen, dass eine Person nicht mehr gehen, eine Hand nicht bewegen oder eben nicht mehr gut sehen oder hören kann. Es ist möglich, dass eine Person Symptome wie Hörprobleme simuliert. Aber bei Kindern kommt dies kaum über eine längere Zeit vor. Viel wahrscheinlicher ist, dass Ihr Sohn belastet ist und diese Belastung nicht gut verarbeiten kann. Das ist, wie wenn der Körper Ihres Sohnes ihn auf etwas aufmerksam machen möchte, das er selber nicht in Worte fassen kann. Es ist wichtig, in solchen Fällen die Kinder ernst zu nehmen. Sie sind tatsächlich im Hören beeinträchtigt, aber sie sind behandelbar. Unbehandelt können die Hörprobleme chronisch werden und die damit verbundenen Einschränkungen zunehmen. Je früher man kinderpsychiatrische Hilfe beansprucht, desto besser ist die Prognose. Ich empfehle Ihnen, Ihren Sohn in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Psychiatrischen Dienste Aargau AG (PDAG) anzumelden. Dort kann ihm mit einer gründlichen Abklärung in Zusammenarbeit mit dem Hörspezialisten geholfen werden. Informationen und Anmeldung unter Telefon 056 462 20 10 oder E-Mail kj.zentrale@pdag.ch.