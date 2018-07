Was Sie beschreiben, sind sogenannte Mouches volantes. Diese erscheinen als kleine Punkte oder Fäden, die durch das Gesichtsfeld «schwimmen». Besonders auffällig sind sie vor hellem Hintergrund. Mouches volantes können stark stören, beeinträchtigen die Sicht aber in der Regel wenig. Es ist meist gut möglich, mit Mouches volantes zu leben; sie werden fast immer mit der Zeit als weniger störend wahrgenommen. Meistens handelt es sich bei den Mouches volantes um Ansammlungen von Eiweissen. Sie sind Teil einer gelartigen Substanz im Zentrum des Auges, des sogenannten Glaskörpers. Wenn man älter wird, verändert sich die gelierende Substanz und trennt sich zunehmend vom gebundenen Wasser, sodass man die verklumpten Eiweisse als Mouches volantes wahrnimmt. Irgendwann im Laufe des Lebens kommt es dann zu einer sog. hinteren Glaskörper-Abhebung. Diese führt dazu, dass plötzlich vermehrt Mouches volantes wahrgenommen werden. Sobald dies geschehen ist, ist ein Besuch beim Augenarzt angezeigt. Ebenso wenn die Glaskörper- Abhebung einhergeht mit dem Sehen von Lichtblitzen, Russregen, Schlieren oder Schatten. Denn dann kann es sein, dass der sich abhebende Glaskörper Löcher in die Netzhaut gerissen hat. Und Netzhautrisse können zu einer Blutung in den Glaskörper oder sogar zu einer Netzhautablösung führen respektive bereits geführt haben. Die hintere Glaskörper-Abhebung tritt typischerweise im Alter zwischen 45 und 70 auf. Bei Kurzsichtigen in der Regel früher und mit höherem Komplikationsrisiko. Mouches volantes können aber auch von jüngeren Menschen, bei denen noch keine Glaskörper- Abhebung stattgefunden hat, gesehen werden. Sie sind dann ebenfalls meist harmlos, ausser sie sind im Verlauf zunehmend. Seltener entstehen Mouches volantes aufgrund von Entzündungen im Glaskörper. Eine Konsultation beim Augenarzt ist also notwendig, falls die Mouches volantes:

– plötzlich zunehmen;

– begleitet sind von Lichtblitzen, Russregen, Schlieren oder Schatten;

– wenn das Gesichtsfeld in irgendeiner Art eingeschränkt ist (z. B. Schatten am Rand);

– nach Verletzungen oder chirurgischen Eingriffen am Auge auftreten;

– von Schmerzen begleitet sind.