Neunzehn Mädchen und Buben aus dem Kanton Aargau sitzen im Mühlbergsaal im Naturama in Aarau. Statt in der letzten Ferienwoche in der Badi herumzutollen, machen sie sich im Rahmen der vom Kanton Aargau organisierten Projektwoche «Start Up Kids» ernsthafte Gedanken darüber, wie sie eine Geschäftsidee erfolgreich am Markt etablieren können. Sie sind zwischen neun und zwölf Jahre alt, voller Energie, und: Sie glauben an ihren Erfolg.



Kompromisse machen

Nicht alle der eingereichten Projektideen werden in der erstmals durchgeführten Projektwoche «Start Up Kids» weiterentwickelt. Für einen grossen Teil der Teilnehmenden ein schwieriger Moment, weil sie sich von der eigenen Geschäftsidee verabschieden und sich einem der ausgewählten Projekte anschliessen müssen. Niclas schliesst sich dem Team von Johanna und Paula an. «Taschen und Rucksäcke haben viel Gemeinsames – wenn die Taschen erfolgreich sind, können wir das Sortiment ja mit meinen Rucksäcken erweitern.» Auch die Kochschule von Laila muss weichen – das gesunde Znüni macht das Rennen: «Kein Problem, ich lege meine Geschäftsidee vorläufig auf Eis – als Produktentwicklerin von gesunden Riegeln kann ich meiner Leidenschaft, dem Kochen und Backen, auch nachgehen.» Bereits am Montagnachmittag stecken die Kinder in ihren Gruppen gemeinsam mit den Coaches die Köpfe zusammen, eruieren nötige und vorhandene Kompetenzen und verteilen die Rollen in ihrem Unternehmen.



Businessplan light

Als Arbeitsgrundlage dient ein vereinfachter Businessplan. In fünf Schritten wird darin erklärt, wie das Fundament einer erfolgreichen Firma entsteht. Neben dem Firmennamen werden die Zielgruppen definiert, die möglichen Verkaufskanäle und passenden Werbemassnahmen besprochen, benötigte Infrastrukturen und Materialbedarf diskutiert und es werden Möglichkeiten gesucht, das nötige Startkapital zu beschaffen.