Historische Gesellschaft des Kantons Aargau

INDUSTRIEGESCHICHTE DER LETZTEN 50 JAHRE – RINGVORLESUNG

Die Historische Gesellschaft des Kantons Aargau (HGA) ist Drehscheibe der historischen Forschung im Kanton Aargau, sie pflegt eine rege Publikationstätigkeit und ist mit dem Staatsarchiv und den regionalen historischen Vereinigungen verbunden. Akteure aus Bildung, Industrie, Kultur und Tourismus erzählen Geschichten und Zukunftsvisionen.

Ort: Campus FHNW, Windisch



18. September, 19.00 Uhr

DIE INDUSTRIE IM AARGAU SEIT 1970

Referentin: Astrid Baldinger, Historikerin



2. Oktober, 19.00 Uhr

BBC – ABB – ASLTOM – GE: DESINDUSTRIALISIERUNG UND UMNUTZUNG IN BADEN

Referent: Bruno Meier, Historiker



23. Oktober, 19.00 Uhr

KERN AARAU – DAS ENDE EINES TRADITIONSBETRIEBS

Referent: Dominik Sauerländer, Historiker



6. November, 19.00 Uhr

#ZEITSPRUNGINDUSTRIE – DAS THEMENJAHR IM ÜBERBLICK

Organisiert vom Verein IndustrieWelt Aargau



27. November, 18.00 Uhr

DAS ERBE DER INDUSTRIE IM MUSEUM AARGAU

Besuch der Sammlung in Egliswil mit Rudolf Velhagen, Chefkurator Museum Aargau.

www.geschichte-aargau.ch

Highlights bis November 2020

Bis 8. Januar 2021, Ortsmuseum Bellikon

PIONIERE DER METALLINDUSTRIE

170 Jahre Industrie-History, Rohrdorferberg und Umgebung. Eine Ausstellung über 20 Unternehmen aus der Metallindustrie – seit 1849.Zeit: Jeden ersten Montag im Monat, 17.00 bis 19.00 Uhr, resp. nach Absprache mit Führungen für Firmen, Gruppen, Schulen, Vereine. Mit oder ohne Apéro.



Museumsverein Bellikon, 056 496 0105,

monn@flashcable.ch

19. Mai 2019 bis 8. Januar 2021

Ort: Dorfstrasse 6, 5454 Bellikon

www.ortsmuseum-bellikon.ch



Ab sofort und bis auf unbestimmte Zeit

Audiowalk im Merker-Areal, Baden

WIE AUS 35 RAPPEN DAS GELBE VIERECK WURDE

Der Audio-Rundgang ist eine Zeitreise von der Gründung der Firma Merker & Meining im Jahr 1873 über die Merker AG bis hin zum Gelben Viereck der Gegenwart. Die mit Kopfhörern ausgestatteten Besucherinnen und Besucher erfahren auf dem Rundgang durch die ehemalige Fabrik Fakten aus der Firmen- und Familiengeschichte. Suggestive Geräusche, Werbeslogans und Musik eröffnen einen anregenden Hörraum. Der Rundgang kann während des ganzen Jahres auf Anmeldung gebucht werden, er dauert 35 Minuten.

Anmeldung unter:

audiorundgang@merker-areal.ch

www.merker-areal.ch



Ab 29. September 2019

Strohmuseum im Park, Wohlen

SONDERAUSTELLUNG – VON KOPF BIS FUSS

1939 fand um das Zürcher Seebecken die legendäre Landi statt. Die Flaggschiffe der Aargauer Modeindustrie – die Hutgeflechtproduzenten und die Bally-Schuhfabriken – hatten ihren letzten grossen Auftritt. Im Rahmen von #ZeitsprungIndustrie zeigt das Strohmuseum im Park eine Sonderausstellung rund um eine fiktive Begegnung zwischen den beiden Fabrikanten Johann Rudolf Isler und Iwan Bally. Die Besucherinnen und Besucher tauchen ein ins Jahr 1939. Die Inszenierung lässt sie am Kaminfeuergespäch der beiden Patrons teilhaben und gibt Einblick in die endende Zwischenkriegszeit mit ihren Hochs und Tiefs. Zahlreiche Objekte aus der Sammlung des Strohmuseums sowie Leihgaben der Stiftung Ballyana werden erstmals zusammen in einer Ausstellung gezeigt.

www.strohmuseum.ch



13. November 2019 bis Juni 2020

Stadtmuseum Aarau

FOYERAUSSTELLUNG «KERN EXAKT200!»

1819 – vor exakt 200 Jahren – gründete Jakob Kern in Aarau seine Reisszeugfabrik. Vom einfachen Zirkel bis zum Theodoliten, von der Landesvermessung bis zum Tunnelbau: Kern-Instrumente begleiteten die Industrialisierung der Schweiz – und bald der ganzen Welt. Das Stadtmuseum Aarau nimmt das Jubiläum zum Anlass, die Entwicklung der Vermessung zu dokumentieren und ihre gesellschaftliche Bedeutung bis heute zu ergründen. Besondere Attraktion ist ein 3D-Scanner, mit dem sich Besucherinnen und Besucher selbst vermessen und sich die eigene Punktewolke nach Hause mailen können.

www.stadtmuseum.ch



20. Februar 2020 bis Januar 2021

Stadtmuseum Aarau

SONDERAUSSTELLUNG «INDUSTRIE UPDATE»

Das Stadtmuseum Aarau als Werkhalle – Kollaborative Roboter, nachhaltige Produktion und Industrie 4.0 – aktuelle Entwicklungen verändern Industrie und Gesellschaft. Die Ausstellung setzt bei den heutigen Herausforderungen an und thematisiert wichtige Fragen zu Umweltschutz, Digitalisierung und Globalisierung. Dazu erkunden die Besucherinnen und Besucher die Produktions- und Arbeitswelt in der Industrie, setzen sich mit der Verfügbarkeit von Gütern auseinander und erleben neue technische Entwicklungen.

www.stadtmuseum.ch



14. August bis 27. September 2020

Alte Schmiede, Baden

ERLEBNISAUSSTELLUNG «UNTER STROM»

Von den Industriepionieren zur Zukunft der Region Baden. Die Sonderausstellung macht die spannende Geschichte der Badener Elektroindustrie für ein breites Publikum erlebbar. Innovationen, Internationalität und soziale Entwicklung sind die Kernthemen. Organisiert wird die Ausstellung vom Verein IndustrieWelt Baden. Ein Zeittunnel, diverse Zeitinseln und der Marktplatz der Zukunft garantieren ein unvergessliches Erlebnis – eines von vielen, zum Abschluss des Themenjahres #ZeitsprungIndustrie.

www.unter-strom.ch



28. August 2020, Premiere-Vorstellung

Landschaftstheater Lenzburg

«SANATORIUM ZUM FEUERVOGEL»

Ende August 2020 feiert die Jubiläumsproduktion des Landschaftstheaters Lenzburg Premiere. Die Inszenierung unter der künstlerischen Leitung des Vereins der Flaneure nimmt Fährten der ehemaligen Seifenfabrik Lenzburg auf – und lädt zu einer sinnlichen Reise durch Hygiene und Dreck. Die Produktion zum zwanzigjährigen Jubiläum des Landschaftstheaters entsteht in enger Kooperation mit dem Museum Burghalde. Bis September 2020 sind weitere 15 Vorstellungen eingeplant.

www.landschaftstheater.ch



24. September 2020 bis März 2021,

Historisches Museum Baden

BERUF IM WANDEL

Das Historische Museum realisiert in einer engen Zusammenarbeit mit der Berufsfachschule BBB und den Studierenden diese Sonderausstellung. Im Mittelpunkt stehen Geschichten rund um das Thema Beruf, die mittels Audio- und Videobeiträgen erzählt werden. «Was willst du einmal werden?» Diese Frage wird den Kindern schon früh gestellt. Ausgehend von den Wunschvorstellungen und den Erwartungen an das Berufs-

leben, beleuchtet die Ausstellung zum einen die Entwicklungen des Berufslebens und fragt nach dem Stellenwert des Jobs in der Gesellschaft. Zum anderen werden anhand konkreter Beispiele die Veränderungen thematisiert, welche die Digitalisierung auf die Arbeit des Menschen hat und noch haben wird.

www.museum.baden.ch



Ab März 2020

Museum Burghalde

«SAUBERE SACHE!» FASZINIERENDE WELT DER SEIFE

Eine Ausstellung über die faszinierende Welt der Seife in der ehemaligen Seifenfabrik Lenzburg. In einem Seifen- und Duftlabor dürfen Klein und Gross ihre Sinne testen. Ausgehend vom Lokalen vermittelt eine kleine Kulturgeschichte spannende Details über das Industrieprodukt Seife. Eine Kunstinstallation setzt auf die Ästhetik des Produkts mit seinen Formen, Farben und Duftnoten.

www.museumburghalde.ch



3. April bis 29. Oktober 2020

Museum Aargau im SBB Historic-Gebäude Windisch

VON MENSCHEN UND MASCHINEN

150 Jahre Aargauer Industriegeschichte. Die Ausstellung, welche aus der Sicht eines Patrons oder eines Arbeiter oder einer Arbeiterin besucht werden kann, zeigt zahlreiche industriegeschichtliche Objekte der Sammlung des Museum Aargau. Ein Teil der Ausstellung widmet sich eingehend jüngsten Entwicklungen wie dem Aufkommen der Robotik, die uns in Zukunft den Alltag erleichtern soll.

www.museumaargau.ch

Alle Veranstaltungen zum Themenjahr finden Sie unter www.zeitsprungindustrie.ch.