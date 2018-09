Um 20.15 Uhr am Samstagabend, empfangen die FC-Aarau-Frauen in ihrem fünften NLB-Spiel den FC Küssnacht am Rhein, das letztplatzierte Team der Liga. Nach einem harzigen Start in die Saison, sind die Aarauerinnen endlich au dem Weg der Besserung. Wird das Spiel gegen das Schlusslicht eine Machtdemonstration oder eine Blamage? Verfolgen Sie das Spiel morgen im Liveticker.