Ausgezeichnete Energieexperten

Ganze fünf Mal durfte eicher + pauli, Planer für Energieund Gebäudetechnik, den Watt d’Or entgegennehmen. Meist nicht als Hauptgewinner, aber durch ihren grossen Beitrag als Energieexperten für einen Bauherrn. Hervorzuheben sind die preisgekrönten Projekte aus dem Jahr 2015 und 2016. «Wir sind Weltmeister», sagt Dieter Többen, CEO, mit einem Lachen dazu. «Das im Oktober 2014 in Betrieb genommene Rechenzentrum der Swisscom in Bern Wankdorf ist eines der energieeffizientesten Rechencenter der Welt.» Für die Kühlung kommen nur Aussenluft und Regenwasser zum Einsatz, auf elektromechanische Kältemaschinen und umweltschädliche Kältemittel wird gänzlich verzichtet. Zudem wird die Abwärme in den Wärmeverbund der Stadt Bern eingespeist und sorgt so für warme Stuben im nahe gelegenen Quartier. Das zweite Gold-Projekt steht im hochmodernen Coop- Logistikzentrum in Schafisheim, das auch die grösste Bäckerei der Schweiz beheimatet. Damit Coops CO2-Vision, bis 2023 alle direkt beeinflussbaren Bereiche CO2-neutral zu betreiben, Realität werden kann, wurde in Schafisheim «die weltweit erste Biomasseanlage mit Kombination von Biomasse-Brennstoff und Holzschnitzel zur Thermoöl- Erhitzung für Prozesswärme gebaut.» Diese Heizzentrale versorgt die Öfen der Grossbäckerei, die pro Jahr rund 20 Gigawattstunden benötigen, zu 70% mit Wärme und Dampf. Mehr Informationen unter

www.eicher-pauli.ch Vollgas für eine saubere Mobilität

Schon dreimal durfte der Schweizer Bushersteller Hess die Schneekugel des BFE entgegennehmen – zweimal für eine Weltneuheit. 2008 lancierte die Hess den damals weltweit ersten Doppelgelenk-Bus mit seriellem Hybridantrieb – eine Kombination von Diesel mit Elektromotor. «Energie, welche beim Bremsen verloren gehen würde, kann somit zurückgewonnen werden», so Geschäftsführer Alex Naef. 2015 folgte die nächste Gold-Leistung: Gemeinsam mit dem Institut für Dynamische Systeme und Regelungstechnik der ETH Zürich wurde AHEAD, ein Energiemanagement- System für die Hybridbusse, entwickelt. Alex Naef: «Die Regelungstechnik ist komplex. Eine systematische Optimierung kann die Effizienzleistung noch weiter verbessern.» Hierfür lernt die AHEAD-Technologie via GPS-Daten die Streckendaten wie Höhenprofile oder die Distanz bis zur nächsten Haltestelle und lässt dadurch die Antriebselemente stets mit optimaler Leistung laufen. «Gegenüber einem herkömmlichen Dieselbus können so bis zu 25% Treibstoff eingespart werden.». 2018 dann der dritte Streich. Das BFE ehrte die Hess zusammen mit anderen involvierten Parteien für die Entwicklung des zukunftsträchtigen TOSA-Systems – ein Elektro-Gelenkbus mit der weltweit schnellsten Batterielade-Technologie von ABB. «Der Ladevorgang findet durchschnittlich an jeder vierten Haltestelle statt und dauert nur ca. 20 Sekunden, währenddessen die Passagiere ein- und aussteigen », sagt Alex Naef. Die Energie stammt aus lokaler Wasserkraft. In Genf sind 12 TOSA-Busse in Betrieb und die französische Stadt Nantes hat bereits 22 Exemplare bestellt. Mehr Informationen unter

www.hess-ag.ch Mit Köpfchen in ein neues Stromzeitalter

Der Ausgangspunkt: Das Stromverteilnetz kommt an seine Belastungsgrenze. Es muss mit einer zunehmenden Menge von lokal produziertem Solarstrom und mit neuen Verbrauchern wie Elektroautos fertig werden. Eine Möglichkeit wäre ein Netzausbau, eine andere intelligentere Netze, sogenannte Smart Grids, die die Spitzen im Verteilnetz durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien und einer zentralen Steuerung brechen. Doch: Das klassische Smart-Grid-Konzept ist teuer und stellt hohe Anforderungen an den Datenschutz. «Einfacher und eleganter wäre es, wenn Geräte und Anlagen sich selbst intelligent und autonom steuern könnten, ohne Befehle eines ‹Zentralhirns› und ohne komplizierte Kommunikationstechnik», dachte sich ein interdisziplinäres Projektteam, zusammengesetzt aus verschiedenen Instituten der Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) und der Alpiq InTec. Die Lösung: Ein selbstlernender, lokal in Geräten und Anlagen integrierter Algorithmus, der autonom für den Lastenausgleich im lokalen Netz sorgt. Marcel Morf, Leiter GridSense: «Dabei erkennt die künstliche Intelligenz das Verhaltensmuster der Verbraucher, erstellt daraus eine Prognose über den Energieverlauf der nächsten 24 Stunden und trifft Entscheide zur Lastverschiebung. Der Algorithmus ist zudem lernfähig: Verändert sich das Verhaltensmuster, verändert sich auch die Prognose.» Der Watt d’Or 2015 ging an die SUPSI für die Entwicklung der Technologie und an die Alpiq- InTec-Gruppe (heute InnoSense), die das Home Energy Management System (HEMS) zwischenzeitlich auf den Markt gebracht hat. Mehr Informationen unter

www.gridsense.ch Drei auf einen Streich

In der heutigen Zeit ist Multitasking gefragt. Nicht nur in der Elektronik – ein Gerät soll zugleich Fotoapparat, Telefon und Computer sein –, sondern auch bei Bauelementen. Letzteres ist beim Dachelement TCR (Triactive Core Roof) der Fall: «Die TCR-Elemente dämmen Wärme, dichten gegen Wasser und produzieren Solarstrom», erklärt Daniel Lepori, Entwickler und CEO von Designergy SA. Jedes der TCR-Dachelemente besteht aus einer Dämmung, z. B. einer 10 oder 20 cm dicken Lage aus Steinwolle, und einem 6 mm starken Glas-Glas-PV-Modul aus dunklem, kristallinem Silizium und ist – dank innovativer Technologie – begehbar. 2016 gab es dafür die Schneekugel. «Eine Weltneuheit, die nicht nur durch ihre einfache, rasche Installation, sondern auch durch ihr ansprechendes Design und durch tiefe Kosten besticht», so die Begründung der Jury des Watt d’Or. Daniel Lepori: «Die Kosten hängen sehr stark von Gebäude und Struktur ab. Der Preis eines Designergy-Daches liegt typischerweise zwischen dem Preis eines herkömmlichen Daches und dem Preis einer Kombination von herkömmlichen Dach und Aufdachanlage. Teilweise erreichen wir schon Dachparität.» Die Schneekugel gab dem Dachelement Aufschwung. Dennoch: «Neues hat es in der Baubranche schwer. Je mehr Projekte wir realisieren, desto bekannter wird das System.» 2017 konnte die Firma gemeinsam mit Partnern rund zehn Installationen realisieren, vom Einfamilienhaus bis zum grossen Industriedach. Und die Zukunft verspricht mehr: «In diesem Jahr haben wir Agenturen in Indien und in den USA eröffnet, um auf dem dortigen Markt Fuss zu fassen.» Mehr Informationen unter

www.designergy.ch Von Spinnern zu Gewinnern