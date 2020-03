US-Steuersoftwareanbieter Intuit Inc. mit Top-Level

Markstimmung: SMI unter dem Niveau von 9 666 (Aktuell: 9421) – Wall Street: US-Wertschriftenmärkte: -7.79% – Möglichkeit von zwei Zinssenkungen im 2020, wird immer wie grösser -- Gold über der Marke von 1560 US$ pro Unze (Aktuell: 1 664 US$)! Öl schwingt sich nach oben (Aktuell: 33.670 US$) – Lufthansa ist weiterhin unter Druck – Gedeckte Calls: Gebot der Stunde

Firma: Intuit Inc. (Börsensymbol: INTU US) bietet verschiedene Finanzsoftwares an, die eine Vielzahl komplexer Vorgänge rund ums Thema Finanzen erleichtern. Zu den Kunden gehören unter anderem Kleinunternehmen, Rechnungslegungsexperten und Finanzdienstleister. Die wichtigsten Produktlinien sind QuickBooks, TurboTax und Quicken – diese unterstützen sowohl private Einzelpersonen als auch Firmen und Finanzexperten bei alltäglichen Anforderungen wie Rechnungen bezahlen, Guthaben überprüfen, Gehaltslisten erstellen oder Steuerprüfung. Für Rechnungsleger werden zusätzlich die Steuerprogramme ProSeries und Lacerte angeboten. Die Produkte werden unter anderem in den USA, Kanada, Großbritannien und Indien vertrieben. Einige Leistungen können auch mobil über Smartphones und Tablets abgerufen werden. (Quelle: www.finanzen.net )

Anlagevorschlag: Bleiben Sie weiterhin mit im Spiel in Sachen Intuit Inc., obwohl der 68-Milliarden-US-$-Titel eine mehr als sensationelle Performance über die letzten fünf Jahre hingelegt hat. Ich bin ein bekennender Fan dieses Unternehmens aus den USA, welches in Sachen Steuersoftware absoluter Branchenchampion seit Jahren ist. Per 2021 sollte das Kurs-/Gewinnverhältnis auf sportliche 36 Punkte fallen. Ausgezeichnet ist schon heute die Umsatzrendite, welche für das Geschäftsjahr 2020 einen Wert von 33.7% erreicht, was für einen stark expandierenden Anbieter ein ausgezeichnetes Ergebnis darstellt. Berücksichtigen Sie dabei noch einen erwarteten Umsatz von 8.35 Milliarden US$ im 2021, dann verstehen Sie den Effekt der Steigerung der prozentualen Umsatzrendite, welche noch bei 32.8% im 2018 lag. Aufgrund einer Eigenkapitalrendite von 41.5%, laut meinen Vorhersagen im 2020, können Sie eine mehr als ruhige Kugel auf absehbare Zeit schieben. Die ausgeschüttete Dividende (0.80%) dürfen Sie auf keinen Fall reinvestieren, sondern sollten diese als natürliche Absicherung stehen lassen. Das Unternehmen ist mehr als bestens positioniert und sollte über die nächsten drei Jahre weiterhin eine massive Mehrrendite gegenüber dem Dow Jones Index erreichen. Die ausgezeichnete Positionierung des Unternehmens rechtfertigt mehr denn je ein Engagement bei diesem Titel auch aus der Perspektive eines konservativen Investors. In den letzten fünf Jahren konnte das Papier an der NASDAQ um 182.9% an Wert zulegen, während der Dow Jones Index nur auf 50% im gleichen Zeitraum kam.