Firma: Intuitive Surgical, Inc. (Börsensymbol: ISRG US) ist ein US-amerikanisches Medizintechnikunternehmen. Der Konzern gehört zu den führenden Anbietern von Robotersystemen, die innerhalb der minimal invasiven Chirurgie (MIS) eingesetzt werden. Kernprodukt des Unternehmens ist das sogenannte da Vinci®-System. Das eigens von Intuitive Surgical entwickelte Produkt wird sowohl bei Eingriffen im Thoraxbereich oder am Herzen als auch in der Urologie und Gynäkologie verwendet. Das System besteht aus einer Operationskonsole, einem hochauflösenden Bildschirmsystem mit 3D-Virtualisierung sowie patentierten Instrumenten. So bietet die Apparatur dem Benutzer die Möglichkeit, selbst schwierige Eingriffe und Operationen bei nur geringer Inzision noch präziser durchführen zu können. Zu den Kunden des Unternehmens gehören in erster Linie Krankenhäuser, außerdem wird das da Vinci®-System auch innerhalb des Militärs eingesetzt. Unter dem Dach der Intuitive Surgical, Inc. entwickeln und produzieren zahlreiche Tochterfirmen verschiedenartige Produkte, die innerhalb der operativen Medizin gebraucht werden. Die Tochtergesellschaften vertreiben die jeweiligen Produkte unter eigenem Markennamen. Hierzu gehören unter anderem: EndoWrist, da Vinci®-Si oder Single-Site. (Quelle: www.finanzen.net)