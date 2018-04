Anlagevorschlag: Jetzt gilt es die Positionen beim Sportartikelhersteller zu erhöhen, denn in diesem 8,4-Milliarden-Euro-Wert ist richtig Zug drin. Obwohl der Preisanstieg mehr als phänomenal war, dürfen Sie weiterhin mit von der Partie sein. Einziger Malus auf kurzfristige Sicht ist das aktuelle Kurs-/Gewinnverhältnis von 31,18 Punkten, welches sich im 2019 auf 27,07 Punkte senkt. Stark ist schon heute die Umsatzrendite von 29,4%, welche im internationalen Branchenvergleich eine Sensation darstellt. Ich sehe dieses Papier für den konservativen Investor, dessen Anlagehorizont mehr als 18 Monate umfasst. Eine Wiederanlage der Dividende macht hingegen keinen Sinn, da die Dividendenrendite in diesem Jahr laut meinen Berechnungen unter der 1%-Marke zu stehen kommt. Aus strategischen Gründen dürfen Sie nicht mehr als 7.5% Ihres Aktienanteiles in einen solchen Wert veranlagen. Mir gefällt der Wert speziell: Betrug der Umsatz im 2016 rund 1,04 Milliarden Euro, so wird diese Kennzahl im 2020 den Wert von 1,71 Milliarden Euro. Dies ist mehr als beeindruckend: Lag das Betriebsergebnis bei 264 Millionen Euro, sollte dieser Wert im 2020 erstmals die 500 Millionen Euro. Damit verstehen Sie, weshalb ich auf diese Karte setzen würde.