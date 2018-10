Anlagevorschlag: Heute ist wohl der letzte Tag, wo es sich noch lohnt, beim US-Telekommunikationsgiganten Verizon einzusteigen. Der Tagesanstieg von 3.01% von gestern Abend in New York war mehr als frappant. Die Finanzkennzahlen sind demenentsprechend ausgezeichnet: Ein Kurs-/Gewinnverhältnis von 11.94 Punkten per 2019 spricht für das Unternehmen, welches eine Marktkapitalisierung von 233 Milliarden US$ aufweist. Stark finde ich die Dividendenrendite von 4.33% per 2019. Meine Modelle erwarten einen Umsatz von 133 Milliarden US$ per 2020, was eine regelrechte Sensation darstellt, trotz einer mehr als angespannten Konkurrenzsituation im Binnenmarkt. Wichtig ist in meinen Augen die stetige Verbesserung der Operating Margin, welche sich im 2018 auf 22.3% beläuft und auf 23.5% im 2019 ansteigen wird. Wichtig ist in meinen Augen auch, dass Sie die Dividendenausschüttung ansammeln und alle drei Jahre in neue Papiere reinvestieren sollten. Ich gehe von einem Kurspotential von 8% bis im Sommer 2019 aus. Die Aktien entsprechen den Bewertungskriterien eines konservativen Investors vollumfänglich. Machen Sie sich keine Sorgen, dass die Papiere in US$ kotiert sind. Zu einem späteren Zeitpunkt, werden wir mit gedeckten Calls agieren, um zusätzliche Prozentpunkt herauszuholen.