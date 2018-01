Markstimmung: SMI wieder über der 9480er-Marke (Aktuell: 9540)- Wall Street: US-Wertschriftenmärkte in Topform: Dow Jones, S&P 500 Index, Nasdaq-100 auf absolutem Rekordniveau –Technologiewerte sind wieder sehr stark nachgefragt -- Möglichkeit von nur zwei Zinserhöhungen im 2018 -- Gold knapp über der Marke von 1‘300 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘341)! Öl schwingt sich minimal nach oben (64.42 US$) – EMS-Chemie nimmt Anlauf auf 700 Franken.