Markstimmung: SMI wieder unter dem Niveau von 8 888 (Aktuell: 9 394) - Wall Street: US Wertschriftenmärkte: -0.65% -- Möglichkeit von null Zinserhöhungen im 2019 -- Gold über der Marke von 1‘200 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘288 US$)! Öl, schwingt sich nach oben (56.95 US$) – EMS-Chemie mit guten Zahlen – Gedeckte Calls: Gebot der Stunde.

Firma: Mit einer Marktkapitalisierung von über 5 Milliarden Franken zählt Leroy Seafood (Börsensymbol: LSG NO) zu den führenden norwegischen Lachsproduzenten. Das Papier kann sowohl an der Börse in Oslo gehandelt werden, wie auch an den deutschen Regionalbörsen.

Norwegische Lachsaktie: +265.3% in 5 Jahren (Nachladen)

Anlagevorschlag: Auf keinen Fall dürfen Sie jetzt die Papiere von Leroy Seafood (Börsensymbol: LSG NO) zu Kasse machen, denn die Zukunftsaussichten sind mehr als intakt. Bei einem aktuellen Kurs-/Gewinnverhältnis von 11 ist der Titel mehr als günstig bewertet. Ich würde an Ihrer Stelle, weitere Positionen erstehen, denn die Zukunfts-aussichten sind mehr als intakt. Die Umsatzrendite wird sich im 2019 auf 22.5% erhöhen. Stark ist die Dividendenrendite, welche im 2020 die Marke von 4.02% erreichen wird. Das Betriebsergebnis (EBIT) im 2017 lag bei 3717 Millionen NOK und wird sich bis ins 2021 auf 5 421 Millionen NOK erhöhen. Das Kurs-/Gewinnverhältnis wird sich bis im 2021 auf unter 9 Punkte einpendeln. Leroy Seafood ist nicht die Nr.1 in Sachen Marktkapitalisierung in diesem Sektor, aber trotzdem ein sehr spannender Konkurrent von Marine Harvest mit einer mehr als innovativen Geschäftsstrategie. Auf mehrere Jahre, werden Sie viel Freude noch an diesem Titel haben. Wichtig: Sie dürfen die Dividende nicht mehr reinvestieren, sondern als natürliche Absicherung verwenden. Die Aktie ist bestens geeignet für den konservativen Investor.

Anlagestrategie: Topwert für den konservativen Anleger auch ohne (Teil)-Absicherung.