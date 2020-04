Lonza kommt zurück: +128.3% in 3 Jahren

Markstimmung: SMI über dem Niveau von 8888 (Aktuell: 9445) – Wall Street: US-Wertschriftenmärkte: -1.69% – Zinsen in den USA extrem tief -- Gold unter der Marke von 1560 US$ pro Unze (Aktuell: 1640,40 US$)! Öl schwingt sich nach oben (Aktuell: 27.43 US$) – ALCON mit starker Gegenbewegung nach oben – Gedeckte Calls: Gebot der Stunde.

Schlagzeilen: