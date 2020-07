IT-Harware-Hersteller Nvidia mit Rekord: +2 042% in fünf Jahren

Markstimmung: SMI über die Marke von 9 999 Punkten (Aktuell: 10 095) - Wall Street: US Wertschriftenmärkte: -0.85% -- Zinsen bleiben tief in den USA bis 2022-- Gold über der Marke von 1‘400 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘967 US$)! Öl, schwingt sich nach unten (40.07 US$) – Die Papiere von LONZA (Börsensymbol: LONN SW) starten durch: Kaufen mit gedeckten Calls