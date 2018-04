Anlagevorschlag: Volle Kraft voraus lautet die Devise für meine Leserschaft in Sachen Estée Lauder (Börsensymbol: EL US) und ein Ende dieses Höhenfluges ist nicht in Sicht für Sie. Der 56-Milliarden-US$-Wert befindet sich in Topform im Hinblick auf die Präsentation der anstehenden Quartalszahlen am 2. Mai 2018. Jetzt müssen Sie sich in Geduld üben, denn alles deutet darauf hin, dass wir einen mehr als starken Zahlenkranz erhalten. Aus diesem Grund macht es für Sie momentan keinen Sinn mit gedeckten Calls eine (Teil)-Absicherung zu vollziehen. Momentan gehe ich davon aus, dass wir bis zum Jahresende 2018 nochmals eine Wertsteigerung von über 9% erzielen können. Ich bitte Sie die Dividende anzusammeln und alle zwei Jahre in neue Papiere zu reinvestieren. Ich erhebe diesen Wert in die Langzeitkategorie, was bedeutet, dass Sie diesen Wert ohne Probleme für die nächsten der Jahre halten können. Daher können Sie als konservativer Anleger dieses Papier trotz eines mehr als sportlichen Kurs-/Gewinnverhältnisses weiterhin behalten. Ich gehe davon aus, dass wir bis in 2021 fulminante Wachstumsraten sehen werden. Nach dem 2. Mai 2018 können wir immer noch entscheiden, ob wir mit gedeckten Calls ins Rennen steigen möchten.