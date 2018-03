Anlagevorschlag: Setzen Sie weiterhin auf den Kosmetikhersteller Estee Lauder (Börsensymbol: EL US), welcher in diesem Jahr um 3% an Wert zugelegt hat. Ich würde als konservativer Investor, zusätzliche Papiere erwerben, denn die Zukunftsaussichten beim 53 Milliarden US$ Wert sind mehr als ausgezeichnet. Lassen Sie mich dies mit Fakten untermauern. Der Umsatz wird im 2018 die Marke von 13.418 Milliarden US$ erreichen und bis ins Jahr 2020 auf 15.341 Milliarden US$ anwachsen. Hier sei die in Aussicht gestellte Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital (2019) von 43% in Vordergrund gestellt, was eine regelrechte Sensation darstellt. Unter dieser Prämisse, wird das Kurs-/Gewinnverhältnis auf unter 26 Punkte im 2020 fallen. Daher dürfen Sie auch das hohe Kurs-/Gewinnverhältnis von aktuell 45 Punkten „locker“ in Kauf nehmen. Aufgrund der mehr als ausgezeichneten Situation, sollten Sie auch keine gedeckten Calls momentan in Auftrag geben. Sie würden auf unnötige Weise Ihre Maximalrendite verbauen. Die Dividendenrendite ist mehr als vernachlässigbar klein: Sie sollten diesen Obolus auf die Seite legen und nicht reinvestieren, da der Betrag zu klein ist. Ich würde die nächsten 18 Monate auf diesen Wert setzen. Das Kurspotential veranschlage ich auf +22% bis Ende 2019.