Chiphersteller mit Rekord: +1130% in 5 Jahren

Markstimmung: SMI über dem Niveau von 10'444 (Aktuell: 11'018) - Wall Street: US-Wertschriftenmärkte: +0.32% -- Keine Zinssenkung im 2020 -- Gold über der Marke von 1400 US$ pro Unze (Aktuell: 1572 US$)! Öl schwingt sich nach unten (50.06 US$) – US Technologietitel sind eine Sensation -- Gedeckte Calls: Gebot der Stunde.