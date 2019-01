Markstimmung: SMI über dem Niveau von 8 888 (Aktuell: 8 906) - Wall Street: US Wertschriftenmärkte: -0.78% -- Möglichkeit von nur einer Zinserhöhungen im 2019 -- Gold über der Marke von 1‘200 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘308 U$)! Öl, schwingt sich nach unten (52.38 US$) – SwissLife Holding (Börsensymbol: SLHN SW) begeistert– Gedeckte Calls: Gebot der Stunde

Firma: MTU Aero Engines AG (Börsensymbol: MTX GY) ist ein führender Hersteller von Triebwerksmodulen und -komponenten sowie von kompletten Flugzeugtriebwerken und Industriegasturbinen. Zu den Kunden zählen sowohl zivile als auch militärische Hersteller und Betreiber von Flugzeugen und Industriegasturbinen auf der ganzen Welt. Auch in Helikoptern kommen die Produkte von MTU Aero Engines zur Anwendung. Darüber hinaus ist die MTU in der Instandhaltung von Triebwerken tätig und nutzt ihr Know-how aus dem Triebwerksbau auch im Industriegasturbinen-Geschäft. Die Bandbreite der hergestellten Produkte erstreckt sich von Großraumflugzeugen wie dem neuen Airbus A380 oder der Boeing 747 über große Passagiermaschinen wie den Airbus A320. Im Militärbereich gilt MTU auf nationaler Ebene als Systempartner für fast alle Flugtriebwerke der Bundeswehr. Auch an Antrieben für die Militärmaschinen Tornado, Eurofighter/Typhoon und den Militärtransporter A400M ist MTU beteiligt. National und international ist MTU maßgeblich an allen zentralen Technologieprogrammen beteiligt und kooperiert unter anderem mit General Electric und Rolls-Royce. (Quelle: www.finanzen.net)

Deutscher Triebwerkhersteller: +19.2% im 2019 (Halten)

Anlagevorschlag: Bleiben Sie weiterhin im Rennen in Sachen MTU Aerospace. Ich bin mehr als ein bekennender Fan des Unternehmens des in der Region München ansässigen Unternehmens. Per 2019 sollte das Kurs-/Gewinnverhältnis auf unter 21 Punkte fallen. Auch die bislang schwache Umsatzrendite sollte sich im 2019 um 0.2% gegenüber dem Vorjahr auf 14.8% erhöhen. Mit einer Rendite von 21% auf das eingesetzte Eigenkapital, können Sie eine mehr als ruhige Kugel auf absehbare Zeit schieben. Per 2020 gehe ich unter diesen Prämissen davon aus, dass wir ein Kurs-/Gewinnverhältnis von unter 20 Punkten erreichen, womit dieses Unternehmen ein regelrechtes Börsenschnäppchen darstellt. Die ausgeschüttete Dividende, dürfen Sie auf keinen Fall reinvestieren, sondern als natürliche Absicherung benützen. Das Unternehmen ist mehr als bestens positioniert und sollte über die nächste drei Jahre eine massive Mehrrendite gegenüber dem EuroStoxx 50 Index erreichen. Die Auftragsbücher sind mehr als übervoll.

Anlagestrategie: Sesnationelle Performance im 2019 – Massive Mehrrendite gegenüber dem EuroStoxx 50 Index.