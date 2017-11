Markstimmung: SMI knapp über der 9300 Marke (9320) -- Wall Street: US Wertschriftenmärkte in Topform: Dow Jones, S&P 500 Index und NASDAQ auf absolutem Rekordniveau -- Technologiewerte sind sehr stark nachgefragt -- Möglichkeit von nur einer Zinserhöhung im 2017 -- Gold knapp unter der Marke von 1300 US$ pro Unze (Aktuell: 1270)! Öl, schwingt sich minimal nach oben (56.03 US$) –Strong buy für spekulative Investoren: Credit Suisse (Börsensymbol: CSGN VX)