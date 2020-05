ALSO-Holding mit neuem Rekord: +264% in 5 Jahren – Kaufstopp

Markstimmung: SMI über dem Niveau von 8888 (Aktuell: 9764) – Wall Street: US-Wertschriftenmärkte : -1.05% – Zinsen sind in den USA extrem tief -- Gold über der Marke von 1560 US$ pro Unze (Aktuell: 1748 US$)! Öl schwingt sich nach oben (Aktuell: 32.093 US$) – SALMAR (Börsensymbol: SALM NO) mit starker Gegenbewegung nach oben – Gedeckte Calls: Gebot der Stunde.

Anlagevorschlag: Halten Sie einfach durch in Sachen ALSO-Holding (Börsensymbol: ALSN SW) und ein Ende dieses Höhenfluges ist noch lange nicht in Sicht. Hintergrund ist das mehr als sensationelle Jahresergebnis 2019, welches am 26. Februar 2020 präsentiert wurde. Die ALSO-Gruppe rechnet für 2020 mit einem Umsatzanstieg über dem prognostizierten Marktwachstum, das gemäss dem Forschungsinstitut Gartner 1,2% betragen wird. Der Konzerngewinn des IT-Distributors soll derweil stärker ansteigen als der Umsatz. Die mittelfristigen Ziele erhöht das Management: So soll der Umsatz laut meinen Modellen im 2022 erstmals die Marke von 12,68 Milliarden Euro (+60 Millionen Euro gegenüber einem Monat) erreichen. Im 2017 lag diese Kennzahl noch bei 8,9 Milliarden Euro. Der Anteil des Geschäftsbereichs Solutions soll dabei rund 35% betragen, jener der Services rund 15%. Dementsprechend möchte die ALSO auch seine künftigen Akquisitionen schwerpunktmässig in diesen Bereichen tätigen. 2017 betrug der Umsatzanteil von Solutions 18,0% und jener von Services 3,7%. Konkret wird auch die Dividende erhöht und es gibt keinen Grund, die langfristige Politik des Unternehmens in Frage zu stellen. Mit 1,67% ist die Dividendenrendite mehr als in Ordnung und ich gehe davon aus, dass diese Kennzahl bis ins 2022 nochmals erhöht wird und gegen 2% ansteigen könnte. Speziell die langfristige Performance über fünf Jahre ist eine Sensation: +264% versus +04,80% mit dem SMI Index während der gleichen Periode. Mit einem Zuwachs von 65,77% innert einem Jahr geht die Rechnung voll für Sie beim 2,756-Milliarden-Franken-Wert auf.