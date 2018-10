Markstimmung: SMI wieder unter das Niveau von 8888 Punkten (Aktuell: 8653) - Wall Street: US-Wertschriftenmärkte: -0.35% -- Möglichkeit von einer Zinserhöhung im 2018 -- Gold über der Marke von 1200 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘229 US$)! Öl schwingt sich nach oben (71.92 US$) – Generell: Setzen Sie Ihre Käufe aus.

Firma: Adobe Systems Inc. (Börsensymbol: ADBE US) ist ein US-amerikanisches Softwareunternehmen. Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Systems Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (Quelle :www.finanzen.net)

Adobe mit nachbörslichem Glanzresultat (Gedeckte Calls)

Anlagevorschlag: Im Laufe des gestrigen Handelsverlaufs an der New Yorker Wall Street deutete gar nichts daraufhin, dass der US Softwarehersteller mit einem nachbörslichen Glanzresultat die Investoren auf dem falschen Bein erwischen wird. Dies ist gut für Sie, denn nun können Sie in aller Ruhe die entsprechende Strategie aufsetzen, um Ihre Gewinne mit einer smarten Strategie ins Trockene zu bringen. Konkret bedeutet dies für Sie, dass Sie einen Call mit einem Ausübungspreis von 250 USD auf den Juni 2019 Termin in Position bringen. Damit sich dieses Unterfangen für Sie auch lohnt, empfiehlt es sich, eine Position von mindestens 200 Aktien aufzuweisen. Ich persönlich halte sehr viel von Adobe, obwohl das Kurs-/Gewinnverhältnis weit über dem normalen Masse steht, aber bei diesen Wachstumsaussichten darf gerne ein Auge zugedrückt werden. Das erwartete Kurs-/Gewinnverhältnis per 2019 liegt bei 38.1 Punkten und sollte im 2020 die Marke von 32 Punkten erreichen. Trotzdem ist Vorsicht angebracht und es macht wirklich Sinn aus der Position der Stärke die gedeckten Calls in Auftrag zu geben. Nehmen Sie sich heute Zeit: Es lohnt sich, denn mit der einkassierten Prämie, wird Ihre Erfolgsbilanz nachhaltig verbessert werden. Bisherige 12 Monatsbilanz, ohne nachbörslichen Kurssprung: +58.32%.

Anlagestrategie: Jetzt müssen Sie mit gedeckten Calls agieren.