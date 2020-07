+334.9% in 5 Jahren: Die Erfolgsstory von Lonza geht weiter

Marktstimmung: SMI über die Marke von 9 999 Punkten (Aktuell: 10 447) - Wall Street: US Wertschriftenmärkte: +1.29% -–Zinsen bleiben tief in den USA bis 2022 – Gold über der Marke von 1‘400 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘805 US$)! Öl, schwingt sich nach oben (40.55 US$) – Die Papiere von SIKA (Börsensymbol: SIKN SW) starten durch: Kaufen mit gedeckten Calls

Schlagzeilen:

ASML (Börsensymbol: ASML NA): Hält sich hervorragend! (Nachladen)

KERING (Börsensymbol: KER FP): Zurück auf die Erfolgsspur!

Zurück auf die Erfolgsspur! US Technologieindex nochmals auf neuen Rekordstand – NASDAQ Superstar





nochmals auf neuen Rekordstand – NASDAQ Superstar Firma: Lonza Group Ltd. (Börsensymbol: LONN SW) gehört zu den weltweit führenden Produzenten von pharmazeutischen Wirkstoffen sowohl im chemischen wie auch biotechnologischen Bereich. Zum weiteren Angebot gehören Zwischenprodukte für den Nahrungs- und Agrarbereich. Als Zulieferer versorgt die Gruppe die Pharma-, Gesundheits- und Life Science-Industrie und ist in den Bereichen Wasseraufbereitung, Körperpflege, Gesundheit, Hygiene, industrielle Konservierung, Materialschutz sowie Holzbehandlung aktiv. Das Portfolio umfasst dabei Moleküle, Peptide, Aminosäuren sowie Nischenerzeugnisse von Bioprodukten, die eine wichtige Rolle in der Entwicklung neuartiger Arzneimittel und Gesundheitsprodukte spielen. Des Weiteren bietet Lonza innovative, chemische und damit zusammenhängende Lösungen im Bereich mikrobielle Kontrolle an. Diese Lösungen dienen der Zerstörung beziehungsweise Wachstumshemmung von schädlichen Mikroorganismen. Weitere Tätigkeitsfelder bestehen in der zellbasierten Forschung, Endotoxin-Erkennung und Zelltherapie. Das Unternehmen verfügt weltweit über 45 zentrale Produktions- und Forschung-Standorte. Die Unternehmensstrategie fokussiert sich darauf, die Life-Sciences-Industrie mit zwei grundlegenden Technologien zu adressieren: Chemie und Biotechnologie. Dabei bietet Lonza sowohl Produkte als auch Custom-Manufacturing-Dienstleistungen für die Pharma-, Biotech- und Life-Sciences-Industrien an. (finanzen.net)





gehört zu den weltweit führenden Produzenten von pharmazeutischen Wirkstoffen sowohl im chemischen wie auch biotechnologischen Bereich. Zum weiteren Angebot gehören Zwischenprodukte für den Nahrungs- und Agrarbereich. Als Zulieferer versorgt die Gruppe die Pharma-, Gesundheits- und Life Science-Industrie und ist in den Bereichen Wasseraufbereitung, Körperpflege, Gesundheit, Hygiene, industrielle Konservierung, Materialschutz sowie Holzbehandlung aktiv. Das Portfolio umfasst dabei Moleküle, Peptide, Aminosäuren sowie Nischenerzeugnisse von Bioprodukten, die eine wichtige Rolle in der Entwicklung neuartiger Arzneimittel und Gesundheitsprodukte spielen. Des Weiteren bietet Lonza innovative, chemische und damit zusammenhängende Lösungen im Bereich mikrobielle Kontrolle an. Diese Lösungen dienen der Zerstörung beziehungsweise Wachstumshemmung von schädlichen Mikroorganismen. Weitere Tätigkeitsfelder bestehen in der zellbasierten Forschung, Endotoxin-Erkennung und Zelltherapie. Das Unternehmen verfügt weltweit über 45 zentrale Produktions- und Forschung-Standorte. Die Unternehmensstrategie fokussiert sich darauf, die Life-Sciences-Industrie mit zwei grundlegenden Technologien zu adressieren: Chemie und Biotechnologie. Dabei bietet Lonza sowohl Produkte als auch Custom-Manufacturing-Dienstleistungen für die Pharma-, Biotech- und Life-Sciences-Industrien an. (finanzen.net) LONZA Erfolgsstory geht weiter (Rekord): +334.9% in 5 Jahren (Halten)

Anlagevorschlag: Halten Sie einfach durch und erfreuen Sie sich dem steilen Höhen-flug der Lonza Papiere. Insbesondere die Finanzkennzahlen sprechen für das Unter-nehmen aus Basel, welches in der Vergangenheit ein enormes Potential nach oben aufweist. Das aktuelle Kurs-/Gewinnverhältnis liegt bei 45.2 Punkten, bevor im 2022 diese Kennzahl auf unter 35 Punkte fällt. Gut ist die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital von 13.0%, welche sich im 2022 auf 13.8% erhöhen sollte. Weiterhin ist das kurstechnische Bild des Wertes mehr als gut und ich würde die Möglichkeit ausnutzen nochmals Positionen zum jetzigen Zeitpunkt zu erstehen, aber nur in Kombination mit gedeckten Calls. Es macht auch zum jetzigen Zeitpunkt Sinn mit gedeckten Calls zu agieren, denn Sie würden sonst einem erhöhten Kursrisiko ausgesetzt sein. Nur noch bis zu 4.50% Ihres gesamten Wertschriftenportfolios in Aktien können Sie auf diesen Titel „verwetten“. Das charttechnische Kursbild ist gut Insbesondere die US Investoren sind weiterhin Feuer und Flamme für den Basler Höhenflieger. Der Swiss Market Index (SMI) stieg in der gleichen Periode nur um 11.9% an.

Anlagestrategie: Nachladen auf keinen Fall.