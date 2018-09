Markstimmung: SMI wieder über der 8888er Marke (Aktuell: 8936) - Wall Street: US-Wertschriftenmärkte: -0.35% -- Möglichkeit von zwei Zinserhöhungen im 2018 -- Gold über der Marke von 1‘200 US-$ pro Unze (Aktuell: 1‘204.20 US$)! Öl schwingt sich nach unten (68.62 US-$ ) – Aufpassen bei Santhera Pharmaceuticals (SANN SW): Neue Tiefststände werden getestet.

Firma: Xylem Inc. (Börsensymbol: XYL US) ist ein global agierendes Unternehmen im Bereich der Wasser- und Abwassertechnologie. Die meisten Produktmarken, wie Flygt oder Lowara, arbeiteten ursprünglich als eigenständige Unternehmen, bevor sie vom damaligen ITT-Konzern akquiriert wurden. Seit einem Spin-off im Jahr 2011 sind alle ehemaligen ITT-Unternehmen, die Lösungen rund um das Thema Wasser anbieten, zu dem rechtlich selbstständigen Wassertechnologiekonzern Xylem zusammengeschlossen worden. Spezialisiert ist die Gesellschaft auf Transport, Behandlung, Testen und Nutzen von Wasser im Bereich öffentliche, private und gewerbliche Gebäudetechnik und Industrie. Neben Wasser- und Abwasserlösungs-Technologien umfasst das Produktsortiment Analyseinstrumente, Regler, Pumpen und Zubehör. Xylem ist der weltweit einzige frei an der Börse gehandelte Konzern, der sich ausschließlich um Wasser kümmert. (Quelle :www.finanzen.net)

Anlagevorschlag: Der 15-Milliarden-US$-Wert aus dem Wassersektor beginnt nun an der Börse nochmals an Tempo aufzunehmen. Obwohl das Kurs-/Gewinnverhältnis per 2018 bei 30,8 Punkten liegt, sollte Sie dies nicht zu stark beunruhigen. Im Hinblick auf das Jahr 2020 wird sich diese Kennzahl auf 20,2 Punkte reduzieren, was eine regelrechte Bewertungssensation darstellt. Wie immer untermauere ich meine Feststellungen mit sogenannten IST-Zahlen und Zukunftsschätzungen, welche Ihnen auf einfache Weise die positiven Aspekte des Titels näher bringt. Lag der EBIT im 2017 bei 630 Millionen US-$, so sollte sich diese Kennzahl auf 975 Millionen US-$ erhöhen. Dies ist eine mehr als bemerkenswerte Steigerungsrate innerhalb kürzester Frist. Noch nicht überragend ist die Umsatzrendite von 13,8%, welche sich per 2019 auf 15,3% erhöhen wird. Dies sind noch keine Topwerte, aber geben Mut, hier regelrecht Positionen aufzubauen. Insbesondere der konservative Investor wird auf absehbare Zeit noch weitere nette Renditegewinne verbuchen können. Der Einsatz von gedeckten Calls macht zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn: Die Aufwärtstendenz ist zu ausgeprägt. Daher veranschlage ich einen Investmenthorizont von 2,5 Jahren. Bis zu maximal 7,5% Ihres gesamten Aktienbestandes dürfen Sie auf diesen Wert setzen. Schwach fällt einzig die Dividende aus, aber dies ist auch nicht der entscheidende Punkt, weshalb Sie auf diesen Wert setzen sollten.